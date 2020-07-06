أحمد بلال: الأهلي رفض عرض فالنسيا بعد بطولة الناشئين.. هذا رأيي في رحيل عاشور وفتحي

الإثنين، 06 يوليه 2020 - 12:09

كتب : FilGoal

أحمد بلال

كشف أحمد بلال مهاجم الأهلي الأسبق عن حصوله على عرض من فالنسيا بعد بطولة العالم للناشئين عام 97 لكن ناديه رفض للاستفادة من خدماته.

وقال بلال عبر قناة أون تايم سبورتس: "سجلت في مرمى كاسياس في كأس العالم للناشئين عام 97 وأحرزت هدفين أمام تايلاند في الافتتاح".

وكشف بلال "تلقيت عرضا من فالنسيا بعد البطولة لكن الأهلي رفض من أجل الاستفادة بخدماتي".

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وتابع بلال "حبي للأهلي سبب لي المشاكل أغلب الوقت، انتمائي للنادي جعلني أرفض التواجد في النادي المنافس".

وأوضح "مع احترامي الشديد للزمالك، لكن لم أتخيل أن ألعب له ضد الأهلي رغم رحيلي عن النادي بسبب مشكلة مع حسام البدري".

وبالحديث عن الراحلين من الأهلي قال: "حسام عاشور ظلم نفسه، ولا يجب أن يطلق تصريحات في أي وقت طالما لا يزال لاعبا بالفريق، كنت أتمنى أن يمر الموضوع بشكل هاديء".

وأضاف "لا أحد يعلم كواليس سوى إدارة الأهلي وحسام عاشور، لكن عيب عاشور أنه استعجل ولم يدرس الموضوع بشكل جيد، من حقك أن تختلف مع المسؤول ولكن ليس مع النادي لتخسر جمهوره".

وأتم تصريحاته "أما أحمد فتحي فهو لاعب كبير صاحب إمكانية رائعة وله تاريخ ممتاز، لكن إذا كنت مكانه لم أكن لأتفاوض مع الأهلي طالما لدي عرض أكبر".

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