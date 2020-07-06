اتحاد الكرة يقدّم كرة الدوري المصري الموحدة

كشف الاتحاد المصري لكرة القدم، عن الكرة الجديدة الموحدة المنُتظَر أن يُلعَب بها في منافسات الدوري المصري.

وقال محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المشرفة على إدارة اتحاد الكرة خلال مؤتمر تقديم الكرة الرسمي: "الاتفاق مع بوما على أن يتم منح 100 كرة للدوري فيما تبقى من الموسم الجاري، سيتم توزيع 50 كرة على كل فريق يتدرب ويلعب بها، وخلال العام المقبل سيكون هناك 3 آلاف كرة".

وأضاف فضل: "سيتم وضع لوجو الاتحاد والدوري المصري وعلم مصر على الكرة الموحدة ولم يحدث ذلك هذه المرة بسبب ضيق الوقت".

وكشف أيضا: "لدينا زي موحد للحكام بعدد 1300 طاقم، سيتم توزيعهم، ولدينا نسبة من عائد بيع أي كرة في العام الجديد ونعمل على زي منتخب مصر وسيكون طفرة وشكل مميز ونعلن عنه خلال شهر أكتوبر المقبل".

وأتم: "سيكون هناك طاولة للكرة، حينما يدخل الحكام إلى الملعب سيأخذون الكرة بين أيديهم وهم يدخلون إلى المواجهة على غرار الدوريات الأوروبية".

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