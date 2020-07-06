بيرناردو سيلفا: لم نلعب مباراة سيئة أمام ساوثامبتون القوي للغاية

يعتقد بيرناردو سيلفا لاعب وسط مانشستر سيتي أن فريقه لم يستحق الخسارة التي تلقاها أمام ساوثامبتون.

وقال بيرناردو في تصريحات أبرزها موقع ناديه "أعتقد بصدق أننا لعبنا جيدا أمام ساوثامبتون، وخلقنا الكثير من الفرص، لكننا لم نتمكن من تسجيلها".

وأضاف "لم نلعب مباراة سيئة، لقد بدأنا بشكل جيد في الشوط الثاني خاصة، وضغطنا عليهم كثيرًا، لكننا لم نتمكن من إنهاء فرصنا".

وحقق ساوثامبتون انتصارا مفاجئا على مانشستر سيتي في الجولة 33 من الدوري الإنجليزي بهدف وحيد، لأول مرة في تاريخ القديسين منذ موسم 2015/2016.

وتابع بيرناردو "نحن بحاجة إلى التحسن في بعض الأشياء رغم ذلك، نحتاج إلى عدم ارتكاب الأخطاء الصغيرة على سبيل المثال التي كلفتنا الهدف لكنني أعتقد بشكل عام أن الطريقة التي لعب بها الفريق كانت جيدة".

خسارة سيتي التاسعة هذا الموسم، أتت بعد أداء هجومي مميز لفريق بيب جوارديولا، الذي سدد ناحية مرمى القديسين 25 مرة، وبين تألق أليكس مكارثي حارس أصحاب الأرض أمام 7 تسديدات، واستبسال دفاعه أمام 10 تسديدات، ورعونة مهاجمي سيتي في بقية الفرص.

وأتم النجم البرتغالي "تلعب جميع الفرق بطريقة مختلفة، ساوثامبتون فريق قوي للغاية، فريق يمتاز باللياقة البدنية العالية، لذا تهانينا لهم".

هدف تشي أدامز كتب رقمين سلبيين لجوارديولا، حيث تعد تلك هزيمته الأولى في تاريخه ضد ساوثامبتون، وأيضا هي المرة الأولى التي يخسر فيها جوارديولا 3 مباريات متتالية خارج ميدانه.

سيتي يظل ثانيا بعد أن حسم ليفربول الدوري، لكن تجمد رصيده عند النقطة 66، أما ساوثامبتون فيظل في المركز الـ13 بـ43 نقطة.

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