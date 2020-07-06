منافس الزمالك - الرجاء يبدأ استعادة بعض اللاعبين العالقين خارج المغرب
الإثنين، 06 يوليه 2020 - 14:46
كتب : FilGoal
يبدأ نادي الرجاء المغربي في استعادة بعض لاعبيه العالقين خارج المغرب بداية من غد الثلاثاء على أمل لحاقهم بتدريبات الفريق الأسبوع الجاري.
ويخوض الرجاء تدريباته استعدادا لاستئناف الموسم بمباريات الدوري المغربي ودوري أبطال إفريقيا.
وكشف موقع le360 سبورت المغربي أن الرجاء سيستعيد محمود بنحليب ومحمد الدوييك اليوم الإثنين ضمن برنامج إجلاء المواطنين المغربة العالقين بالخارج.
وتواصل إدارة الرجاء جهودها لاستعادة كل من الكونغوليين بن مالانجو وفابريس نجوما العالقين في بلدهما.
وأوضح التقرير أن الثنائي الكونغولي مسجل في لائحة الانتظار بالكونغو من أجل إرجاعهما إلى المغرب في أٌقرب فرصة ممكنة.
ويستعد الرجاء لمواجهة الزمالك في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في شهر سبتمبر من مباراة واحدة.
وأشار التقرير إلى أن جمال سلامي المدير الفني لن يتمكن من الاعتماد على خدمات بنحليب والدويك حاليا لعدم استكمال برنامجهما التأهيلي.
وينتظر الرجاء أن يخضع الثنائي لفترة تدريبية من نوع خاص على أمل استعادتهما قريبا.
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