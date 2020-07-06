أليجري: ريال مدريد تواصل معي منذ عامين.. ولهذا لم تتم الخطوة

الإثنين، 06 يوليه 2020 - 11:56

كتب : FilGoal

أليجري - يوفنتوس

اعترف ماسيميليانو أليجري المدير الفني السابق لـ يوفنتوس، أن ريال مدريد تواصل معه من قبل لتولي تدريبه.

وصرّح أليجري لصحيفة ماركا الإسبانية: "تم التواصل معي قبل عامين من ريال مدريد، لكن لم يحدث شيء لأني كنت مرتبطا بعقدٍ مع يوفنتوس".

وأضاف: "وفوق ذلك، كان لدي التزاما أخلاقيا تجاه يوفنتوس وجماهيره".

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منصب مدرب ريال مدريد كان شاغرا قبل عامين، بعد استقالة زين الدين زيدان في صيف 2018، لكنه آل في النهاية لـ جولين لوبيتيجي.

وأشاد أليجري بـ زيدان المدرب الحالي لـ ريال مدريد: "يعجبني في زيدان قوته في البحث عن التوازن بفريق مليء بالمواهب والنجوم، كما أن توظيف لـ كاسيميرو كان عبقرية تكتيكية من زيزو".

وأضاف أيضا: "أعشق بيب جوارديولا، وأيضا لويس إنريكي من بين المدربين الإسبان".

أليجري (52 عاما) لم يتول تدريب أي فريق في الموسم الحالي، واكتفى بالإقامة مع عائلته في ليفورنو.

وحصد أليجري لقب الدوري الإيطالي مرة مع ميلان، و5 مرات مع يوفنتوس، كما قاد الأخير للوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا مرتين.

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