رسميا - اتحاد اليد يعلن جدول مباريات استكمال الموسم

أعلن الاتحاد المصري لكرة اليد جدول باقي مباريات الموسم بعد قرار الاستئناف الذي اتخذه أمس الأحد.

وكان الاتحاد المصري قد تراجع عن قرار إلغاء الموسم وكشف عن موعد المباريات.

وتم الإعلان عن جدول مباريات كافة المسابقات المقرر استئنافها باستثناء دوري المحترفين للرجال المقرر أن يتم الإعلان عنه في سبتمبر بعد أول تجمع للمنتخب المصري.

وتقام مباريات الدوري الممتاز لتحديد الصاعدين إلى دوري المحترفين في الفترة من 14 إلى 30 أغسطس.

أما مباريات المنافسة على البقاء ففي الفترة من 13 إلى 20 من شهر أغسطس.

بينما منافسات المرتبط مواليد 2000 فتقام في الفترة من 5 إلى 26 من شهر أغسطس.

بينما منافسات السيدات فيستأنف الدوري في الفترة من 25 أغسطس إلى 15 سبتمبر.

أما مباريات الكأس ففي الفترة من 8 إلى 9 من شهر سبتمبر.

ويتبقى بذلك مباريات دوري المحترفين وكأس مصر للرجال وسيتم الإعلان عنهم في سبتمبر بعد الاستقرار على موعد معسكر المنتخب.

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