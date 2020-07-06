بيكيه: إشارتي بعد إلغاء هدف ميسي؟ لا أتذكر

واصل جيرارد بيكيه لاعب برشلونة إثارة الجدل بتصريحاته، وذلك بعد انتصار فريقه على فياريال.

برشلونة تجاوز فياريال بأربعة أهداف مقابل هدف واحد في ملعب لا سيراميكا، بالجولة 34 للدوري الإسباني.

وصرّح بيكيه بعد اللقاء: "النقاط الثلاث كانت مهمة لمواصلة القتال، كما أننا لعبنا بأسلوبنا وعلينا المواصلة على هذا المنوال حتى نهاية الموسم بدءا من المباراة المقبلة، التي ستكون أمام إسبانيول على ما أعتقد".

وأضاف عبر موفيستار: "لا نحب أن نكون في الخلف، لكننا سنقاتل حتى النهاية".

وعند سؤاله عن إشارته الساخرة بعد إلغاء هدف ليو ميسي، أجاب: "لا أتذكر الإشارة، في الملعب يكون هناك الكثير من الأدرينالين".

باو توريس –بالخطأ في مرماه-، ولويس سواريز، وأنطوان جريزمان، ونسو فاتي سجلوا أهداف برشلونة. فيما سجّل جيرارد مورينو هدف فياريال الوحيد.

ليرفع برشلونة رصيده إلى 73 نقطة في المركز الثاني خلف ريال مدريد المتصدر صاحب الـ77 نقطة.

فيما تجمّد رصيد فياريال عند 54 نقطة في المركز الخامس، وعجز عن معادلة نقاط إشبيلية الرابع ولو مؤقتا.

ليتشبث برشلونة بأمل التتويج بالدوري الإسباني، ويتجاوز عقبة ملعب "لا سيراميكا" الصعب، ويواصل إقلاق مضجع ريال مدريد.

فيما خسر فياريال للمرة الأولى منذ استئناف النشاط الكروي بعد 5 انتصارات وتعادل في الست مباريات الماضية.

كما وصل فياريال إلى 23 مباراة متتالية دون فوز على برشلونة، إذ يرجع انتصاره الأخير على الفريق الكتالوني إلى عام 2008.



















































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