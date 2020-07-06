عضو إدارة الأهلي السابق يكشف كيف أخفى هاني سعيد من الزمالك لمدة أسبوع

حكى محمد الغزاوي عضو مجلس إدارة الأهلي السابق كواليس انتقال هاني سعيد مدافع منتخب مصر السابق لصفوف الزمالك رغم توقيعه للأهلي.

وقال الغزاوي عبر قناة أون تايم سبورتس 1: "هاني سعيد كانت لديه رغبة في اللعب للأهلي وهو في صفوف الإسماعيلي ولكن كان تعاقده مع الدراويش لا يزال مستمرا ولم يدخل في الشهور الستة الأخيرة المسموح له فيها بالتوقيع لأي ناد".

وأضاف "لجنة الكرة فوضتني للتفاوض مع هاني سعيد بسبب علاقتي به وأخبرته أن الأهلي يريد ضمه ولكن عليه أن ينتظر حتى آخر 6 شهور في تعاقده مع الإسماعيلي ليوقع مع القلعة الحمراء".

وأكمل "فوجئت بخبر توقيع هاني سعيد للزمالك فاتصلت به فأخبرني أنه وقع على استمارات فقط وليست عقود انضمامه للفريق الأبيض، وأن الاستمارات مع صديقه محمد عبد المنصف الذي حصل على توقيعه في معسكر المنتخب".

وواصل "هاني سعيد أخبرني أنه محرج من محمد عبد المنصف لذلك سيذهب إلى الزمالك ليوقع على الاستمارات وهي لا تعني انتقاله للنادي الأبيض".

واستمر في تصريحاته "لكن هاني سعيد عندما وقع على استمارات الزمالك وقع أيضا دون أن يدري على ورقة تدل على رغبته في اللعب للزمالك دون عن أي ناد آخر في مصر".

وأردف "وخرج هاني سعيد من الزمالك وركب سيارتي وذهبنا إلى الأهلي ووقع عقود انضمامه للنادي واتفقنا على كافة التفاصيل المالية".

وأوضح "هاني سعيد كان يشعر بالخوف لذلك قررت إخفائه في أحد الفنادق لمدة أسبوع وأحضرت له زوجته وابنته، حتى صدر قرار من اتحاد الكرة بخضوع اللاعب للتحقيق".

وتعجب قائلا: "لكن ما حدث مع هاني سعيد في تحقيق اتحاد الكرة كان أغرب شيئا شاهدته في حياتي لأن الاتحاد أصدر قراراه بإيقاف هاني سعيد إلى أن يكمل إجراءات انتقاله لنادي الزمالك".

وأتم تصريحاته "بعدها اتصلت به وأخبرته أن يأتي ليحصل على عقوده مع الأهلي وكأن شيئا لم يكن، لكنه طلب مني الاحتفاظ بها لثقته الكاملة بي، والعقود لا تزال معي حتى يومنا هذا".

ويشغل هاني سعيد حاليا منصب المدير الرياضي لنادي بيراميدز.

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