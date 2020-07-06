نابولي يحسم دربي الشمس ويقهر روما في الوقت القاتل

فاز نابولي على ضيفه روما بهدفين مقابل هدف واحد، في ملعب سان باولو، بالجولة 30 من الدوري الإيطالي.

خوسيه ماريا كاييخون، ولورنزو إنسيني سجلا هدفي نابولي، فيما سجل هنريك مخيتاريان هدف روما الوحيد.

ليرفع نابولي رصيده إلى 48 نقطة في المركز السادس، ويتجمد رصيد روما عند 48 نقطة في المركز الخامس، ويشتعل الصراع أكثر على مراكز التأهل للدوري الأوروبي.

كاييخون افتتح التسجيل لأبناء الجنوب في الدقيقة 55 بعد تمريرة من البرتغالي ماريو روي.

قبل أن يتعادل مخيتاريان لـ روما من تمريرة إدين دجيكو في الدقيقة 60.

لكن إنسيني قائد نابولي خطف الانتصار الثمين جدا في الدقيقة 82.

ليخرج نابولي منتصرا من دربي الشمس التاريخي على حساب الضيف العاصمي.

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