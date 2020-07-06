أمير سعيود: تلقيت عرضا من بيراميدز قبل فترة.. وأتمنى فوز الأهلي بدوري الأبطال

كشف أمير سعيود لاعب الأهلي السابق عن كواليس فشل انتقاله إلى نادي بيراميدز قبل فترة.

أمير سعيود النادي : شباب بلوزداد بيراميدز

وقال سعيود عبر قناة أون تايم سبورتس: "تلقيت عرضا من نادي بيرامديز من فترة ورحبت بالانضمام للفريق".

اللاعب الجزائري أضاف "ولكن نادي شباب بلوزداد لم يوافق على رحيلي ومفاوضاته مع بيراميدز فشلت".

وأكمل "مانويل جوزيه هو أفضل من تدربت تحت يده في الأهلي، ورغم أنني رحلت عن الفريق على يده إلا إنني أكن له كل حب واحترام وتعلمت منه الكثير".

وأتم تصريحاته "فرق نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا جميعا قوية ومرشحة للفوز باللقب، لكني أتمنى أن يصل الأهلي للنهائي ويتوج بالكأس".

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