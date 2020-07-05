طبيب الزمالك يوضح: لماذا تحولت مسحة عواد من إيجابية إلى سلبية في وقت قصير

شرح محمد أسامة طبيب الفريق الأول لكرة القدم في الزمالك سبب تحول عينة المسحة الطبية التي أجراها محمد عواد حارس مرمى الفريق من إيجابية إلى سلبية في أيام قليلة.

محمد عواد النادي : الزمالك الزمالك

وقال محمد أسامة عبر قناة أون تايم سبورتس: "من المحتمل أن تكون نتيجة المسحة السلبية خاطئة، ولكن من المستحيل أن تكون نتيجة المسحة الإيجابية خاطئة".

وأضاف "لذلك ننتظر إجراء محمد عواد لمسحة طبية ثالثة للتأكد من تعافيه من فيروس كورونا".

وأكمل "عواد حالته جيدة ولكن ننتظر المسحة الثالثة للاطمئنان عليه بشكل أكبر".

وأتم تصريحاته "كريم بامبو لاعب الفريق لم يخضع للمسحة الطبية بسبب تواجده في البحر الأحمر، وعندما يعود للفريق سيخضع للمسحة الطبية".

وأعلن الزمالك إصابة محمد عواد حارس مرمى الفريق بفيروس كورونا، قبل أن تتحول عينة المسحة الطبية له من إيجابية إلى سلبية.

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