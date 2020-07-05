طبيب الزمالك: لا يصح ما حدث في ملف إصابات كورونا.. وموعد الاستئناف مخاطرة كبيرة

هاجم محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بالزمالك، تسريب اسم مصطفى فتحي كمصاب بكورونا بعد المسحة الأولى التي خضع لها الفريق.

وقال أسامة عبر قناة الزمالك: "أتمنى أن يكون هناك نظام وسرية في التعامل مع ملف مسحات كورونا للاعبين".

وأضاف "اللاعبون لديهم أهل ولا يصح أن يكون الأمر مباحا للجميع بهذا الشكل".

وأردف "لا أعراض تقريبا على الأفراد المصابين في الفريق، واطمأنننا عليهم وعلى أسرهم وحللنا لهم جميعا والأمر سيمر دون مشاكل".

وكان محمد عواد حارس مرمى الفريق قد أعلن إصابته بكورونا بعد تحليل مستقل أجراه، قبل أن تظهر عينته الثانية والتي كانت سلبية.

وفي وقت سابق، علم FilGoal.com أن مصطفى فتحي جناح الفريق، وإداري، أصيبا بفيروس كورونا، وهو ما أكده عواد في تصريح لاحق.

وأكد "لن نبدأ التمرين دون أن نتأكد 100% من سلامة اللاعبين ودقة المسحات".

وشدد "أتحدى أن يقول أي طبيب من أطباء الـ 18 فريقا في الدوري أن استئناف الدوري في 7 أغسطس أمر منطقي".

وأتم "نحن نأخذ مخاطرة كبيرة من حيث إصابات كورونا والإصابات العضلية كذلك".

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