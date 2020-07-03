عودة الدوري - مرتضى: لن أخذل الجماهير حتى إذا وصل الأمر للاستقالة

تحدث مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عن موقف ناديه من عودة الدوري المصري، مشيرا إلى "اتخذت قراري بالفعل".

وقال مرتضى منصور: "اتخذت قراري بالفعل بخصوص مسابقة الدوري ولن أعلنه عنه حتى الآن".

وأضاف في تصريحاته التي نشرها الموقع الرسمي للنادي "أؤكد على أنني لن أخذل جماهير الزمالك، حتى إذا وصل الأمر للتقدم باستقالتي من منصبي".

وتابع "سأعرض الأمر على الجمعية العمومية للنادي التي اختارتني بأعداد غفيرة".

اتحاد الكرة أصدر بيانا أعلن من خلاله موعد عودة الدوري في السابع من أغسطس المقبل (طالع التفاصيل).

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النشاط الكروي في مصر متوقف منذ 14 مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا.

الأهلي في الصدارة بـ 49 نقطة من 17 مباراة، يليه المقاولون العرب بـ 33 نقطة من 18 مباراة ثم بيراميدز بـ 32 نقطة من 18 مباراة، ثم يأتي الزمالك بـ 31 نقطة من 16 مباراة.

في صراع الهبوط، يقبع نادي مصر في المركز الأخير بـ 11 نقطة من 17 مباراة، ويسبقه مصر للمقاصة بـ 14 نقطة من نفس عدد المباريات، بينما لعب دجلة 18 مباراة وجمع 15 نقطة، ولعب طنطا 18 مباراة وجمع 16 نقطة.

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