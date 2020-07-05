دي مارزيو: يونايتد اتفق مع ماتيتش على تجديد تعاقده

اقترب نادي مانشستر يونايتد من تجديد تعاقد نيمانيا ماتيتش لاعب وسط الفريق لعدة مواسم مقبلة.

نيمانيا ماتيتش النادي : مانشستر يونايتد مانشستر يونايتد

وذكر جيانلوكا دي مارزيو الصحفي في شبكة أخبار سكاي سبورتس الإنجليزية أن مانشستر اتفق مع ماتيتش على تجديد تعاقده لمدة 3 مواسم مقبلة.

ليستمر لاعب الوسط الصربي مع الشياطين الحمر حتى عام 2023.

ومن المنتظر أن يعلن مانشستر يونايتد تجديد عقد ماتيتش رسميا في الساعات القليلة المقبلة.

ماتيتش البالغ من العمر 31 عاما انضم لصفوف الشياطين الحمر في 2017 قادما من تشيلسي.

ولعب ماتيتش الموسم الجاري مع يونايتد 27 مباراة في مختلف البطولات سجل خلالهم هدف وقدم 3 تمريرات حاسمة.

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