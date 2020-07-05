لدغة أدامز تنصر ساوثامبتون على سيتي بعد ملحمة دفاعية أمام 25 تسديدة سماوية

الأحد، 05 يوليه 2020 - 22:04

كتب : FilGoal

تشي أدامز - ساوثامبتون ضد مانشستر سيتي

حقق ساوثامبتون انتصارا مفاجئا على مانشستر سيتي في الجولة 33 من الدوري الإنجليزي بهدف وحيد، لأول مرة في تاريخ القديسين منذ موسم 2015/2016.

وبهذا الفوز، صار ساوثامبتون في احتياج لنقطة واحدة لضمان البقاء رسميا في الدوري الإنجليزي، حيث حصل على النقطة 43، وابتعاده بـ15 نقطة عن مراكز الهبوط قبل 4 جولات من نهاية البطولة.

خسارة سيتي التاسعة هذا الموسم، أتت بعد أداء هجومي مميز لفريق بيب جوارديولا، الذي سدد ناحية مرمى القديسين 25 مرة، وبين تألق أليكس مكارثي حارس أصحاب الأرض أمام 7 تسديدات، واستبسال دفاعه أمام 10 تسديدات، ورعونة مهاجمي سيتي في بقية الفرص.

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ولكن في المقابل، تسديدة واحدة من أصل ثمانية وجدت طريقها لمرمى إيدرسون، وأي تسديدة.

ففي الدقيقة 17 من المباراة، طبق ستيوارت أرمسترونج الضغط على أوليكساندر زينشينكو في وسط ملعب سيتي، لتصل الكرة إلى تشي أدامز الذي لعبها ساقطة خلف إيدرسون بطريقة رائعة معلنا هدف المباراة الوحيد من 40 ياردة تقريبا.

بقية المباراة سارت على وتيرة واحدة، هجمات منظمة من سيتي وتألق من الدفاع ومكارثي أمام جابرييل خيسوس وديفيد سيلفا ورحيم ستيرلنج ورياض محرز.

وحتى مع مشاركة كيفن دي بروين في الدقيقة 58 بدلا من رحيم ستيرلنج، لم يفلح سيتي في إدراك التعادل.

الهدف هو الأول لأدامز مع ساوثامبتون بعد 21 تسديدة في مختلف المباريات التي لعبها مع الفريق بعد انضمامه من بيرمنجام سيتي.

هدف أدامز كتب رقمين سلبيين لجوارديولا، حيث تعد تلك هزيمته الأولى في تاريخه ضد ساوثامبتون، وأيضا هي المرة الأولى التي يخسر فيها جوارديولا 3 مباريات متتالية خارج ميدانه.

سيتي يظل ثانيا بعد أن حسم ليفربول الدوري، لكن تجمد رصيده عند النقطة 66، أما ساوثامبتون فيظل في المركز الـ13 بـ43 نقطة.

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