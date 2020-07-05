مرتضى منصور يكشف "مفاجأة مدوية" يوم الخميس المقبل

أعلن نادي الزمالك عبر موقعه الرسمي عن استعداد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة النادي لإعلان "مفاجأة مدوية" يوم الخميس المقبل.

"المفاجأة المدوية لجماهير الزمالك " على حد وصف الموقع الرسمي لـ الزمالك، سيعلنها مرتضى منصور عبر قناة ناديه يوم الخميس المقبل.

وكان رئيس الزمالك قد أعلن في وقت سابق حصوله على توقيع 5 لاعبين جدد.

ووصفت قناة الزمالك في وقت سابق أحد اللاعبين الذين وقعوا لـ الزمالك بـ"أحد أهم اللاعبين في الكرة المصرية". (طالع التفاصيل)

وتحدث مرتضى منصور في وقت سابق عن موقف ناديه من استئناف الدوري، مشيرا إلى "اتخذت قراري بالفعل بخصوص مسابقة الدوري ولن أعلن عنه حتى الآن". (طالع التفاصيل)

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