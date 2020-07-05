ماني: لم نقدم أفضل أداء لنا أمام أستون فيلا.. وتأثرنا بقوة الرياح

يرى ساديو ماني نجم ليفربول أن فريقه لم يقدم المستوى الأفضل له أمام أستون فيلا رغم تحقيق الفوز.

ساديو ماني النادي : ليفربول ليفربول

وفاز ليفربول على أستون فيلا بثنائية دون رد ضمن الجولة الـ33 من الدوري الإنجليزي.

وقال ماني عقب المباراة لقناة بي إن سبورتس: "لم نقدم أفضل أداء لنا اليوم".

وأضاف "الرياح أيضا كانت قوية وأثرت على مستوى الفريق".

النجم السنغالي أكمل "ولكننا تحلينا بالصبر وكنا نعرف أن الفرص ستأتي لنا وبالفعل نجحنا في استغلالها وتحقيق الفوز المستحق".

وأتم تصريحاته "لا نفكر في تحقيق الأرقام القياسية، نحن هنا للفوز بكل المباريات ويجب أن نركز في المباراة المقبلة".

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