ماني: لم نقدم أفضل أداء لنا أمام أستون فيلا.. وتأثرنا بقوة الرياح
الأحد، 05 يوليه 2020 - 19:57
كتب : FilGoal
يرى ساديو ماني نجم ليفربول أن فريقه لم يقدم المستوى الأفضل له أمام أستون فيلا رغم تحقيق الفوز.
ساديو ماني
النادي : ليفربول
وفاز ليفربول على أستون فيلا بثنائية دون رد ضمن الجولة الـ33 من الدوري الإنجليزي.
وقال ماني عقب المباراة لقناة بي إن سبورتس: "لم نقدم أفضل أداء لنا اليوم".
وأضاف "الرياح أيضا كانت قوية وأثرت على مستوى الفريق".
النجم السنغالي أكمل "ولكننا تحلينا بالصبر وكنا نعرف أن الفرص ستأتي لنا وبالفعل نجحنا في استغلالها وتحقيق الفوز المستحق".
وأتم تصريحاته "لا نفكر في تحقيق الأرقام القياسية، نحن هنا للفوز بكل المباريات ويجب أن نركز في المباراة المقبلة".
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