صلاح ثاني أسرع مئوي.. تاريخ جديد للملك المصري

صار الدولي المصري محمد صلاح ثاني أسرع لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي بمسماه الحديث من حيث الوصول للرقم 100، بالنسبة للمساهمة بالأهداف.

صلاح، بصناعته الهدف الثاني لليفربول ضد أستون فيلا والذي سجله كورتيس جونز، صنع الهدف رقم 27 في مسيرته بالدوري الإنجليزي مع تشيلسي أو حيث تألق مع الريدز.

وبالإضافة لـ73 هدفا سجلها الملك المصري، أصبح صلاح ثاني أسرع لاعب يصل للمساهمة بـ100 هدف، حيث فعلها في 116 مباراة.

الأسرع كان آلان شيرر، الذي ساهم بـ100 هدف في 100 مباراة.

وعبر تاريخ الدوري الإنجليزي، ساهم 63 لاعبا في أكثر من 100 هدف، يتسيدهم واين روني أسطورة مانشستر يونايتد، الذي ساهم في 319 هدفا بقميصي الشياطين الحمر، وإيفرتون.

واستعاد ليفربول بطل الدوري الإنجليزي للموسم الجاري 2019/2020 انتصاراته في الدوري الإنجليزي وتغلب على أستون فيلا بهدفين دون رد.

وبعد تتويجه بلقب الدوري الإنجليزي عقب خسارة مانشستر سيتي ضد تشيلسي، خسر ليفربول أمام الفريق السماوي برباعية، ليعود مرة أخرى للانتصارات أمام أستون فيلا في الجولة الـ33 من المسابقة.

وحقق ليفربول أول فوز له بعد التتويج رسميا بلقب الدوري الإنجليزي، في المباراة التي أقيمت على ملعب أنفيلد معقل الفريق الأحمر.

الفوز رفع رصيد ليفربول إلى النقطة 89 في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي، وتجمد رصيد أستون فيلا عند النقطة 27 في المركز الـ18.































طالع أيضا

خطوة ملكية نحو لقب الدوري الإسباني

تحديد مصير دوري كرة اليد

حجازي يسجل للمرة الرابعة في إنجلترا

رسميا – على برشلونة انتظار شابي لفترة أطول

الكشف عن كرة الدوري المصري الموحدة