تقرير مغربي: بكاري جاساما لم يُعين لإدارة لقاء الأهلي والوداد

الأحد، 05 يوليه 2020 - 19:40

كتب : FilGoal

الأهلي - بكاري جاساما - صن داونز

نفى مصدر مسؤول داخل لجنة الحكام في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، تعيين الحكم بكاري جاساما لإدارة لقاء الوداد المغربي والأهلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

خبر تعيين بكاري جاساما لم يُعلن بشكل رسمي من الاتحاد الإفريقي، بينما خرجت تقارير مغربية تؤكد تعيينه.

صحيفة (هسبورت) المغربية تواصلت مع مصدر مسؤول من داخل لجنة الحكام في كاف، لم تذكر اسمه، لينفي ما تردد عن لقاء الوداد والأهلي.

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وقال المصدر: "كاف لم يصدر أي قرار بتعيين أي حكم لمواجهتي نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا".

واستبعد المصدر في تصريحاته مع الصحيفة المغربية، تعيين بكاري جاساما للقاء الوداد والأهلي "لأن أعضاء لجنة الحكام في كاف يستحضرون كل التفاصيل المتعلقة بالعلاقة المتوترة بين الحكم وفريق الوداد، إلى جانب وجود خيارات عديدة متاحة أمامهم للحسم في طاقم تحكيم المباراة دون الاعتماد على الجامبي المثير للجدل"، على حد قول المصدر.

وأعلن الاتحاد الإفريقي في وقت سابق إقامة مواجهتي نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في شهر سبتمبر المقبل.

ولم يحدد كاف حتى اللحظة موعد إقامة لقاء الأهلي والوداد، وكذلك الزمالك والرجاء المغربي في إطار نفس الدور.

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