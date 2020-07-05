منافس الزمالك - الرجاء يدخل في معسكر مغلق الأحد، 05 يوليه 2020 - 18:10 كتب : FilGoal الإسماعيلي - الرجاء الرجاء الزمالك دوري أبطال إفريقيا في إفريقيا نرشح لكم أخر الأخبار أبو تريكة: شابي ذكي لأنه لم يدرب برشلونة "الذي يحب الدراما والأزمات" 2 دقيقة | أوروبا ماني: لم نقدم أفضل أداء لنا أمام أستون فيلا.. وتأثرنا بقوة الرياح 9 دقيقة | الدوري الإنجليزي مباشر الدوري الإنجليزي - ساوثامبتون (0) - (0) مانشستر سيتي.. انطلاق المباراة 11 دقيقة | الدوري الإنجليزي صلاح ثاني أسرع مئوي.. تاريخ جديد للملك المصري 21 دقيقة | الدوري الإنجليزي تقرير مغربي: بكاري جاساما لم يُعين لإدارة لقاء الأهلي والوداد 26 دقيقة | مصر الضحية 14 في إسبانيا.. ألافيس يقيل مدربه قبل مواجهة ريال مدريد 31 دقيقة | أوروبا صلاح يصنع وليفربول "البطل" يحتفل بلقب الدوري بثنائية في أستون فيلا 40 دقيقة | الدوري الإنجليزي في سيناريو "جامبي" مجنون.. بولونيا يقلب تأخره بـ10 لاعبين ويطيح بـ إنتر في عقر داره 47 دقيقة | أوروبا التعليقات برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من Disqus. صلاح يصنع وليفربول "البطل" يحتفل بلقب الدوري بثنائية في أستون فيلا صلاح ثاني أسرع مئوي.. تاريخ جديد للملك المصري تقرير مغربي: بكاري جاساما لم يُعين لإدارة لقاء الأهلي والوداد في أول تصريح رسمي.. طبيب الزمالك: لم تظهر أعراض على الثنائي المصاب بـ كورونا مؤتمر زيدان: سئمت حديثكم عن التحكيم.. احترموا ريال مدريد الأكثر مشاهدة 1 قناة الزمالك: أحد أهم اللاعبين في الكرة المصرية وقع للنادي.. الصفقة تمت 2 10 قرارات رسمية من الزمالك.. عودة التدريبات ومعسكرين مغلقين وتجديد تعاقد لاعبين 3 عودة الدوري - مرتضى: لن أخذل الجماهير حتى إذا وصل الأمر للاستقالة 4 حوار – صلاح: لم أتشبع بالبطولات.. وهذا أفضل لاعب في ليفربول وسر علاقتي مع أبو تريكة أمس اليوم غدا الدوري الإنجليزي 3 تشيلسي 0 واتفورد انتهت الدوري الإنجليزي 5 مانشستر يونايتد 2 بورنموث انتهت الدوري الإنجليزي 0 ولفرهامبتون 2 أرسنال انتهت الدوري الإنجليزي 3 ليستر سيتي 0 كريستال بالاس انتهت الدوري الإيطالي 4 يوفنتوس 1 تورينو انتهت الدوري الإنجليزي 2 ليفربول 0 أستون فيلا انتهت الدوري الإنجليزي 0 ساوثامبتون 0 مانشستر سيتي مباشر 7:7 الدوري الإنجليزي 1 بيرنلي 1 شيفيلد يونايتد انتهت الدوري الإنجليزي 2 نيوكاسل يونايتد 2 وست هام يونايتد انتهت الدوري الإسباني - فياريال - برشلونة لم تبدأ 22:00 الدوري الإنجليزي - توتنام هوتسبر - إيفرتون لم تبدأ 21:00 الدوري الإسباني - ليفانتي - ريال سوسيداد لم تبدأ 19:30 الدوري الإسباني - إشبيلية - إيبار لم تبدأ 22:00 الدوري البرتغالي - موريرينسي - سبورتنج لشبونة لم تبدأ 22:00 الدوري التركي - قيصري سبور - بشكتاش لم تبدأ 20:45 قد ينال إعجابك