تشكيل أستون فيلا - تريزيجيه أساسي والمحمدي على مقاعد البدلاء أمام ليفربول

الأحد، 05 يوليه 2020 - 16:41

كتب : FilGoal

محمود حسن تريزيجيه - أستون فيلا - نيوكاسل

أعلن نادي أستون فيلا عن تشكيل الفريق الأساسي لمواجهة ليفربول في الجولة 33 من الدوري الإنجليزي وشهدت تواجد محمود حسن تريزيجيه أساسيا والمحمدي على مقاعد البدلاء.

وضمن ليفربول الحصول على لقب الدوري الإنجليزي بالوصول للنقطة 86 من 32 مباراة.

أما أستون فيلا فيصارع من أجل البقاء إذ يتجمد رصيده عنده 27 نقطة ويفصله نقطة واحدة عن واتفورد صاحب المركز السابع عشر.

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وجاء تشكيل أستون فيلا كالآتي:

حراسة المرمى: بيبي رينا

الدفاع: نيل تايلور - إزري نجويو - كورتني هاوس - تريوني مينجس

الوسط: دوجلاس لويز - جون مكجين - جاك جريليتش.

الهجوم: تريزيجيه - أنور الغازي - كينان دافيز

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