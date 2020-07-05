عواد غاضبا: لا أحد عاقل يُتاجر بالمرض من أجل الدوري.. ومصطفى فتحي أصيب بـ كورونا

انفجر محمد عواد حارس مرمى الزمالك غاضبا بسبب اتهامه من البعض بعدم إصابته بفيروس كورونا، وذلك بعدما أعلن سلبية العينة الثانية له.

وقال عواد: "لا أتخيل وصول الأمر لهذا الحد. هل تتخيلون أن هناك أي شخص عاقل سيتاجر بالمرض من أجل كرة القدم؟".

وأضاف في تصريحاته عبر القناة الأولى "لا أحد عاقل يُتاجر بالمرض. ولا أعرف ماذا علي أن أفعل أكثر من أنني نشرت صورة التحليل".

وتابع "ما علاقتي بعودة الدوري من عدمه؟ كورونا عواد ليست هي من ستوقف الدوري. قرار عودة الدوري قرار من الدولة والكل يحترم قرار الدولة".

وأكمل حديثه قائلا: "المسحة الثانية جاءت سلبية ومستمر في العزل المنزلي حتى نهاية فترة الـ 14 يوما وبعد ذلك سأخضع للمسحة الثالثة".

وأشار "الأندية المصرية بها 27 حالة إصابة كورونا، واليوم تأكد إصابة مصطفى فتحي أيضا بـ كورونا، فلماذا الحديث فقط عن "كورونا عواد" وكأن القرار في يدي".

وشدد "كنت أقدر على عدم إعلان إصابتي من الأساس، ولكنني فعلت ذلك لأنني اختلطت بالعديد من الأشخاص".

وواصل عواد حديثه قائلا: "البعض يقول أين هي السيارات التي تُحلل في الشوارع؟ هي ليست سيارات تُحلل، ولكن هناك أحد الأماكن التابعة لوزارة الصحة متواجدة أمام الجامعة الأمريكية وأي شخص يقدر على الذهاب هناك ويقوم بخطوة التحليل من داخل سيارته".

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