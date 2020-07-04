بايرن يحصد كأس ألمانيا على حساب ليفركوزن ويحقق الثنائية المحلية

فاز بايرن ميونيخ بكأس ألمانيا، بعد انتصاره على باير ليفركوزن بأربعة أهداف مقابل هدفين بالدور النهائي الذي أقيم على الملعب الأولمبي في برلين.

دافيد ألابا، وكينجسلي كومان، وروبيرت ليفاندوفيسكي (مرتين) سجلوا أهداف بايرن ميونيخ، فيما سجل زفين بيندر، وكاي هافرتس هدفي ليفركوزن.

ليحصد بايرن لقب الكأس رقم 20 في تاريخه، والثاني على التوالي.

كما أمّن بايرن الثنائية المحلية رقم 13 في تاريخه، بعد أن حصد الدوري الألماني قبل عدة أسابيع.

فيما عجز ليفركوزن عن إضافة لقب كأس ثانٍ في رصيده بعد فوزه بنسخة 1993.

ليفركوزن خسر النهائي للمرة الثالثة في تاريخه، بعد سقوطه في 2002 أمام شالكه، وفي 2009 أمام فيردر بريمن.

بايرن تقدّم منذ الدقيقة 16 بواسطة ألابا الذي نفذ ركلة حرة رائعة عجز حارس ليفركوزن عن إبعادها.

الهدف الثاني لم يتأخر كثيرا، فسجّل جنابري بالدقيقة 24 بعد تمريرة جوشوا كيميتش، أنهاها الدولي الألماني بتسديدة قوية.

في الشوط الثاني ابتعد بايرن بالنتيجة، فتلقى ليفاندوفيكسي تمريرة طولية من حارسه مانويل نوير، قابلها باستلام وتسديدة قوية، أخطأ في التعامل معها لوكاس هرادكي حارس مرمى ليفركوزن بشكل محرج، لتصطدم بيده وجسده وتسكن شباكه في الدقيقة 59.

ليرفع ليفاندوفيسكي رصيده إلى 5 أهداف في هذه النسخة من الكأس، كهدافٍ للبطولة بعد أن حسم لقب هداف الدوري الألماني برصيد 34 هدفا.

كما سجل ليفاندوفيسكي هدفه رقم 41 إجمالا في مسيرته بكأس ألمانيا، ولا يسبقه سوى جيرد مولر (76 هدفا)، وديتر مولر (48 هدفا).

ووصل ليفاندوفيسكي إلى هدفه رقم 50 في مختلف المسابقات مع بايرن ميونيخ، ويتبقى أمامه مباريات دوري أبطال أوروبا لزيادة رصيده.

لكن ليفركوزن أشعل المباراة سريعا برأسية بيندر بعد ركنية نفذها كريم ديميبراي التي أعلنت عن الهدف الأول في الدقيقة 63.

لاحقا عجز ليفركوزن عن تقليص الفارق أكثر من ذلك، وأهدر عدة فرص خطيرة في مواجهة مرمى مانويل نوير.

ليأتي العقاب بواسطة ليفاندوفيسكي في الدقيقة 89 بهدف رابع بعد انطلاقة وعرضية متقنة من البديل إيفان بيريسيتش.

وبينما كان الحكم توبياس فيلتس في طريقه لإطلاق صافرة النهاية، لمس ألفونسو ديفيز الكرة بذراعه داخل منطقة جزاء بايرن.

بعد الرجوع لتقنية الفيديو، احتسب الحكم ركلة جزاء لـ ليفركوزن، نفذها بنجاح هافرتس في الثانية الأخيرة من اللقاء، لتنطلق بعدها صافرة النهاية معلنة عن تتويج بايرن ميونيخ.

















































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