في الجول يكشف – موقف اللعبات الأخرى من مسحات فيروس كورونا

منذ إعلان وزارة الشباب والرياضة عن قرار استئناف الأنشطة الرياضية، وانصبت أغلب الأنظار على الدوري المصري ومقدمات عودته.

خلال الأسبوعين الماضيين، تناوبت أندية الدوري المصري الممتاز على إجراء المسحة الطبية في مشهد بات مألوفا، بل وبدأ بعضهم التدرب عقب إجراء المسحات بالفعل.

لكن ماذا عن بقية الألعاب الجماعية الأخرى؟ متى تعود التدريبات الجماعية؟ وما موقف المسحات الطبية؟

FilGoal.com تساءل وحاول الوصول إلى الإجابة، بعد الرجوع إلى الأطراف المعنية.

في كرة القدم، تكفل الاتحاد المصري لكرة القدم، بإجراء المسحات الطبية للأندية بحسب ما تم إعلانه –باستثناء الممتنعين-.

ويبدو أن الأمور لا تدار بنفس الصورة في بقية الاتحادات الرياضية الأخرى.

في النادي الأهلي، تم الإعلان عن برنامج تدريجي لعودة التدريبات في الألعاب المختلفة على 5 مراحل، والمعيار الحاكم هو درجة التلامس.

كرة الطائرة على سبيل المثال تم تصنيفها تبعا للمرحلة الثانية، أما كرة السلة وكرة اليد، فتم إدراجهما تحت راية المرحلة الثالثة.

وعلم FilGoal.com أن فريق طائرة الأهلي لم يجر مسحات طبية، أما حسام عبد العزيز المدير الفني لطائرة الزمالك، فصرّح لـ FilGoal.com: "خلال جلسة مع اتحاد الطائرة، أخبرونا أن الأندية ستتكفل بالمسحات الطبية".

وشدد عبد العزيز: "لن نستأنف التدريبات دون إجراءات وقائية كافية بعد التأكد من سلامة كل لاعبي الفريق".

في سياق آخر، لا تعيش كرة السلة وضعا مختلفا للغاية، وعند تواصلنا مع طارق سليم المدير الفني لسلة الزمالك، تلقينا مجموعة من التساؤلات التي ينتظر صاحبها إجابات مقنعة.

سليم صرح لـ FilGoal.com: "بالأمس أخبرنا الاتحاد المصري لكرة السلة، أن المسحات ستجرى على حساب الأندية، وليس مثل كرة القدم".

وتابع: "لم تتضح الصورة بعد بشأن موعد المسحات وهوية من سيتكفل بها. حتى نستأنف التدريبات، يجب أن نحرص بالكامل على وجود كل الإجراءات الاحترازية، لا يمكن التضحية بأي لاعب أو عضو في الجهاز الفني أو عامل في النادي".

وكشف: "اتحاد السلة أخبرنا أن نركض في ملاعب خارجية، إلى متى سنظل نركض إذا؟".

وشدد: "أحترم قرارات اتحاد السلة، لنكن نريد إجراء لا يضر النادي أو الاتحاد".

وأوضح: "كرة السلة لعبة تنافسية وفيها الكثير من التلاحمات، واتحاد السلة نصحنا بالتباعد في التدريبات وطالبنا أن يتدرب 6 لاعبين ثم 6 لاعبين آخرين، إلى متى سنفعل ذلك؟ ومتى ندخل الملعب؟".

وواصل متسائلا: "متى سنعمل على الجانب التكتيكي؟ ومتى سنتدرب بشكل جماعي؟ متى سنلعب مباريات ودية؟ ومتى سنجري تقسيمة؟".

ومزيد من التساؤلات: "الاتحاد أخبرنا بالحرص على التباعد خلال التسخين، كيف ذلك وبمجرد سماع صافرة الحكم وانطلاق المباراة، يحدث تلاحم بين اللاعبين؟".

وكشف طارق سليم: "طالبت اتحاد السلة بإرسال برنامج جيد نطبقه، لكن لم يصلني رد منهم".

وأتم: "تواصلنا مع إدارة النادي وسنجري معها اجتماعا، بعدها سنحدد موعد عودة التدريبات".

كرة السلة تعيش هذا الوضع الضبابي، قبل 5 أسابيع تقريبا من الموعد الذي أقره اتحاد السلة لاستئناف النشاط في النصف الثاني من أغسطس.

ليتجه FilGoal.com إلى محمد عبد المطلب نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة، والتساؤل كان: كيف عادت بعض الفرق للتدرب دون أن يتكفل الاتحاد بإجراء مسحات طبية لها؟

أما الإجابة فجاءت: "المرحلة الحالية مسؤولية الأندية في تطبيق كود المرحلة".

وأضاف عبد المطلب: "أما تدخلنا فسيتم بدءا من مرحلة عودة المسابقات، سيكون لنا كود آخر سيتم الإعلان عنه قريبا".

في نادي الزمالك، لم تعد الفرق الرياضية لممارسة التدريبات حتى اللحظة.

حمادة عبد الباري المدير الإداري لفريق كرة اليد في الزمالك صرّح لـ FilGoal.com: "لم نحدد موعدا لعودة التدريبات بعد، نجتمع اليوم مع الجهاز الفني، ثم نجتمع غدا مع اللاعبين والجهاز الفني، وبعدها سنجتمع بإدارة النادي ونحدد موعدا لعودة التدريبات".

أمر أكده أحمد عادل عبد الفتاح عضو مجلس إدارة النادي في تصريحات لـ FIlGoal.com: "كل مدير فني سيضع الخطة الخاصة به، وسيتم الأمر بالتنسيق مع مجلس الإدارة".

وأتم: "المسحة الطبية؟ سنقوم بكل شيء يصب في صالح وقاية اللاعبين والأجهزة الفنية".

في النهاية، يتمنى FilGoal.com السلامة لكل عناصر المنظومة الرياضية، وأن يتدربوا تحت قواعد آمنة.

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