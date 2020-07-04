رونالدو: كنت في حاجة إلى تسجيل هذه المخالفة لأستعيد الثقة

اعترف كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس، أنه كان في حاجة إلى تسجيل الركلة الحرة أمام تورينو.

يوفنتوس فاز على تورينو 4-1 في ملعب أليانز، بالجولة 30 من الدوري الإيطالي.

وسجل رونالدو هدف المباراة الثالثة من ركلة حرة، بعد 43 محاولة فاشلة منذ قدومه إلى يوفنتوس.

وعن ذلك صرح رونالدو: "احتجت حقا إلى تسجيل هذه الركلة الحرة حتى أستعيد بعضا من الثقة".

وتحول للحديث عن المباراة: "كنا نعرف أنها ستكون مباراة صعبة، لكننا عملنا بجد وفزنا، والآن وضعنا الضغط على لاتسيو، حققنا هدفنا اليوم".

وأتم عبر سكاي: "لا يهم من يسجل الأهداف طالما أن الفريق يفوز، جميعنا في حالة جيدة وسنحاول الفوز على ميلان، ستكون مباراة صعبة أخرى".

باولو ديبالا، وخوان كوادرادو، وكريستيانو رونالدو، وكوفي دجيدجي (بالخطأ في مرماه) سجلوا أهداف يوفنتوس الأربعة. فيما سجل أندريا بيلوتي هدف تورينو الوحيد من ركلة جزاء.

ليرفع يوفنتوس رصيده إلى 75 نقطة في المركز الأول، بفارق 7 نقاط مؤقتا عن مطارده لاتسيو صاحب المركز الثاني والمباراة الأقل.

فيما تجمّد رصيد تورينو عند 31 نقطة في المركز 15، بفارق 6 نقاط فقط عن مراكز الهبوط.

الحدث الأهم في المباراة وقع قبل بدايتها بمجرد إعلان التشكيل الأساسي، إذ ظهر جيانلويجي بوفون في حماية عرين يوفنتوس.

هذا يعني أن بوفون خاض مباراته رقم 648 في مسيرته بالدوري الإيطالي، لينفرد بالرقم القياسي مطيحا بـ باولو مالديني أسطورة ميلان الذي حمل الرقم منذ اعتزاله عام 2009.

المباراة شهدت أيضا رقما مميزا لـ ليوناردو بونوتشي الذي خاض مباراته رقم 400 بقميص البيانكونيري في مختلف المسابقات.

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