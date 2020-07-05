منافس الأهلي - الوداد يتعاقد مع معد ذهني بناء على رغبة جاريدو

قررت إدارة الوداد المغربي التعاقد مع معد ذهني خلال الفترة المقبلة من أجل إعداد اللاعبين قبل انطلاق مباريات الدوري ودوري أبطال إفريقيا.

وكشف تقرير موقع Le360 سبورت المغربي أن سعيد الناصيري رئيس الوداد استجاب لرغبة خوان جاريدو المدير الفني وقرر التعاقد مع أخصائي وخبير في الاعداد الذهني.

ويأتي ذلك رغبة من جاريدو في إعداد اللاعبين نفسيا، تأهبا للمسابقات الكروية المقبلة.

وأضاف التقرير أن جاريدو حرص على إعداد اللاعبين بدنيا ونفسيا خاصة بعد غياب فترة 3 أشهر كاملة بسبب جائحة فيروس كورونا.

وأشار التقرير إلى اصطحاب الوداد للمعد الذهني خلال الفترة المقبلة من أجل إعداد اللاعبين للحصول على هدف الفريق بالفوز بلقبي الدوري المغربي ودوري أبطال إفريقيا.

وتنتقل بعثة الوداد المغربي اليوم الأحد إلى مدينة أغادير من أجل الدخول في معسكر مغلق.

ويستمر المعسكر المغلق من غدا الإثنين وحتى يوم الأحد المقبل ومن المقرر أن يشهد مباريات ودية لإعداد اللاعبين.

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