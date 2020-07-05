علي لطفي: أتمنى خوض الوديات لاستعادة "الفورمة".. هدفنا الدفاع عن الدوري واستعادة لقب إفريقيا

الأحد، 05 يوليه 2020 - 11:53

كتب : حسام نور الدين وأحمد الخولي

علي لطفي - الأهلي

أعرب علي لطفي حارس مرمى فريق الأهلي عن سعادته بالعودة للتدريبات من جديد على ملعب التتش بعد فترة التوقف الطويلة بسبب جائحة فيروس كورونا.

علي لطفي

النادي : الأهلي

الأهلي

ويتمنى لطفي خوض مباريات ودية قبل استئناف الدوري من أجل استعادة الفورمة البدنية والفنية.

وقال لطفي في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: "الأمر كان صعبا للغاية فقد ابتعدنا لفترة ليست بالقصيرة، ولكننا اجتهدنا خلال التدريبات المنزلية خلال فترة الحظر".

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وأضاف "الأمور كانت تسير بشكل أكثر من رائع بفضل التنسيق مع الجهاز الفني في الحصول على الوحدات البدنية التدريبية اليومية، عن طريق توماس بنكيل مخطط الأحمال".

وعن عودة التدريبات أوضح "بالطبع له إيجابيات كثيرة وفي مقدمتها الاستعداد بقوة لعودة النشاط المحلي والإفريقي، فقرار استئناف الدوري أسعد الجميع".

وشدد "نحتاج لخوض بعض المباريات الودية خلال الفترة المقبلة للاستعداد بشكل جيد فالتدريب وحده لا يكفي، أتمنى خوض المباريات لاستعادة الفورمة فنيا وبدنيا قبل المواجهات الرسمية".

وتابع لطفي "الفترة الحالية صعبة جدًا؛ لأنها تحتاج إلى الالتزام في كل شيء؛ سواء التدريبات أو النظام الغذائي أو التركيز في تعليمات الجهاز الفني أو النوم المبكر؛ للجاهزية التامة للمباريات وهو ما يركز عليه الجهاز الفني في محاضراته منذ العودة بعد فترة التوقف التي استمرت اكثر من 100 يومًا كاملًا".

وواصل حديثه "الجميع يقدر جيدا حجم المسئولية الملقاة على عاتقنا، للعودة بقوة للمباريات واستكمال رحلة الدفاع عن لقب الدوري واستعادة اللقب الإفريقي".

وعن قرار خوض نصف نهائي إفريقيا من مباراة واحدة أوضح "لدينا هدف واحد وهو تخطي عقبة الوداد واستكمال المشوار حتى منصة التتويج لإسعاد الجماهير".

وأتم تصريحاته "لاعبو الأهلي يقدرون دعم ومساندة الجماهير لهم في الحفاظ على لقب الدوري واستعادة لقب إفريقيا".

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