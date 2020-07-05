الدرندلي: تجديد فايلر يعني شعوره بالاستقرار في الأهلي ولا أحد يجدد لسنتين أو أكثر الآن

الأحد، 05 يوليه 2020 - 01:42

كتب : محرر في الجول

ريني فايلر مدرب الأهلي

يرى خالد الدرندلي أمين الصندوق بالنادي الأهلي أن تجديد تعاقد رينيه فايلر المدير الفني للفريق لمدة موسم يعني شعوره بالاستقرار.

وأعلن الأهلي في وقت سابق تجديد عقد ريني فايلر لمدة سنة، لتستمر رحلته مع القلعة الحمراء. (طالع التفاصيل)

وقال الدرندلي لقناة "أون تايم سبورتس 1": "الأمور كانت مستقرة بشأن ملف تجديد عقد فايلر".

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وأوضح "تجديد فايلر يعني أنه يشعر بالاستقرار والراحة في الأهلي".

واستدرك "لا يوجد أحد يجدد عقده لسنتين أو ثلاث أو أربع سنوات في ظل عدم وضوح الرؤية الذي نعيشه حاليا".

وانتقل للحديث عن إعلان تركي آل الشيخ الرئيس الشرفي السابق للأهلي تنازله عن كل قضاياه ضد إدارة النادي الأحمر.

وعن ذلك، قال: "الحمد لله على هدوء الأمور وهذا ما كنا نريده، نريد نهايه كل الصراعات".

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