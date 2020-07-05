مؤتمر لامبارد: تصدي كيبا؟ هذا ما أنتظره من حارس المرمى

الأحد، 05 يوليه 2020 - 00:34

كتب : FilGoal

فرانك لامبارد - تشيلسي

أبدى فرانك لامبارد المدير الفني لـ تشيلسي، سعادته البالغة برد فعل فريقه والانتصار الذي تحقق على حساب واتفورد.

تشيلسي فاز على ضيفه واتفورد بثلاثة أهداف دون رد في ملعب ستامفورد بريدج، بالجولة 33 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وصرّح لامبارد بعد اللقاء: "خرجنا بشباك نظيفة أمام فريق كبير، علينا احترام واتفورد".

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وأضاف: "تمريرة ماونت في الهدف الأول كانت رائعة، دائما يجب القيام بمثل هذه المخاطرات، من المهم أيضا أن تمتلك الجودة بين لاعبيك لفك التكتلات".

وواصل فرانكي حديثه: "أنا سعيد برد الفعل بعد هزيمتنا منتصف الأسبوع وتسجيلنا 3 أهداف وخروجنا بشباك نظيفة، لعبنا بارتياحية وتبادلنا الكرة بشكل سريع وظهرنا بشكل جيد".

وأشاد: "تعاملنا مع الكرات الثابتة بشكل مميز اليوم".

وتابع: "كل مباراة بمثابة ضغط منفصل الآن، أمام وست هام كنا نعرف أن الفوز يجعلنا في المركز الثالث ولذا كنا نشعر بالضغط. لا يمكننا الانتباه جدا إلى نتائج الآخرين حاليا".

وعن إصابة لاعبه نجولو كانتي: "سأعول على جورجينيو، أما كانتي فلديه إصابة بسيطة في العضلة الخلفية، سيجري الفحصوات الطبية غدا، نأمل أن يكون أمرا بسيطا".

وعند سؤاله عن مانشستر يونايتد والمقارنة مع تشيلسي، أجاب: "مانشستر يونايتد فريق جيد للغاية، لكني لن أضعنا في مقارنة معهم".

وأتم: "تصدي كيبا كان مهما، أنا ممتن لما قدمه هو والرباعي الدفاعي، هذا ما تريده من حارس مرماك".

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