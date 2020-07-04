في دربي بوفون.. رونالدو يقود يوفنتوس لاكتساح جاره تورينو

فاز يوفنتوس على ضيفه وجاره تورينو بأربعة أهداف مقابل هدف واحد في ملعب أليانز، بالجولة 30 من الدوري الإيطالي.

باولو ديبالا، وخوان كوادرادو، وكريستيانو رونالدو، وكوفي دجيدجي (بالخطأ في مرماه) سجلوا أهداف يوفنتوس الأربعة. فيما سجل أندريا بيلوتي هدف تورينو الوحيد من ركلة جزاء.

ليرفع يوفنتوس رصيده إلى 75 نقطة في المركز الأول، بفارق 7 نقاط مؤقتا عن مطارده لاتسيو صاحب المركز الثاني والمباراة الأقل.

فيما تجمّد رصيد تورينو عند 31 نقطة في المركز 15، بفارق 6 نقاط فقط عن مراكز الهبوط.

الحدث الأهم في المباراة وقع قبل بدايتها بمجرد إعلان التشكيل الأساسي، إذ ظهر جيانلويجي بوفون في حماية عرين يوفنتوس.

هذا يعني أن بوفون خاض مباراته رقم 648 في مسيرته بالدوري الإيطالي، لينفرد بالرقم القياسي مطيحا بـ باولو مالديني أسطورة ميلان الذي حمل الرقم منذ اعتزاله عام 2009.

المباراة شهدت أيضا رقما مميزا لـ ليوناردو بونوتشي الذي خاض مباراته رقم 400 بقميص البيانكونيري في مختلف المسابقات.

يوفنتوس لم يحتج سوى إلى 3 دقائق للوصول إلى شباك جاره، عندما تلاعب ديبالا بمدافعي التورو، وسجل هدفا أولا لأصحاب الأرض.

الهدف الثاني سُجل في الدقيقة 29، بعد تمريرة من رونالدو، ومهارة فنية من كوادرادو، قبل أن ينهيها الكولومبي في شباك تورينو.

وبينما كان الشوط الأول في طريقه إلى النهاية، اعترض ماتياس دي ليخت مدافع يوفنتوس الكرة بيده داخل منطقة الجزاء، ليحتسب الحكم فابيو ماريسكا ركلة جزاء بعد العودة لتقنية الفيديو.

القائد بيلوتي انبرى للتسديد، ونجح في هز شباك بوفون بالوقت بدل الضائع للشوط الأول، ليكون قد سجل للمباراة الرابعة على التوالي لأول مرة في مسيرته بالدوري الإيطالي.

بعد الاستراحة، قتل رونالدو المباراة بهدف ثالث رائع في الدقيقة 61 من ركلة حرة مباشرة.

ليسجل رونالدو هدفه الأول من ركلة حرة مباشرة بقميص يوفنتوس في مختلف المسابقات منذ انضمامه إليه مطلع الموسم الماضي قادما من ريال مدريد.

رونالدو احتاج إلى 43 ركلة حرة مباشرة حتى ينجح أخيرا في هز الشباك.

وأخيرا اختتم البديل الإيفواري كوفي دجيدجي أهداف المباراة بالخطأ في مرمى تورينو بالدقيقة 87.

ومن المنتظر أن يتواجه لاتسيو مع ميلان مساء اليوم السبت، لإعادة الفارق إلى 4 نقاط.

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