الأهلي: "درجة التلامس" تحدد مراحل عودة الأنشطة الرياضية في النادي

الإثنين، 29 يونيو 2020 - 15:45

كتب : FilGoal

أشرف صبحي وزير الرياضة - محمود الخطيب رئيس الأهلي

كشف رؤوف عبد القادر مدير عام النشاط الرياضي في الأهلي، عن مراحل عودة الأنشطة الرياضية المختلفة في النادي.

وصرّح عبد القادر عبر الموقع الرسمي لناديه: "التصور الخاص بعودة فرق النشاط الرياضي للتدريبات خلا الفترة المقبلة سيتم وفقا للبروتوكول الخاص بوزارة الشباب والرياضة، وبناء على درجة التلامس لكل لعبة من اللعبات سواء الفردية أو الجماعية، ووفقا للمخاطبات الوزارية للنادي خلال الساعات الماضية".

وأكمل: "الساعات الماضية شهدت تواصلا مستمرا مع الاتحادات المختلفة، إلى جانب مواصلة الجهود التي تقوم بها إدارة النادي لتطبيق كافة الإجراءات الصحية والاحترازية بالتنسيق مع اللجنة الطبية، للتأكيد على تطبيق كافة الاشتراطات لعودة التدريبات من جديد".

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وتابع: "العودة للتدريبات ستكون على عدة مراحل، إذ تشهد المرحلة الأولى التجهيد والإعداد لعودة النشاط وتستمر حتى نهاية الشهر الجاري، ثم تأتي المرحلة الثانية الخاصة ببدء النشاط التدريبي وبدء الرياضات غير التلامسية، وهي التنس الأرضي، وألعاب القوى، والسباحة، بالإضافة إلى الرياضات التي تمارس في الملاعب المفتوحة مع مراعاة مسافة التباعد المناسبة وفقا للإجراءات الاحترازية".

وواصل: "المرحلة الثالثة ستشهد بدء النشاط التدريبي للرياضات محدودة التلامس، وهي الكرة الطائرة والجمباز وتنس الطاولة والرياضات الفردية التي تُمارس في الصالات المغلقة، مع السماح بإمكانية ممارسة الرياضة داخل صالات الجيم والصالات المغلقة مع الحفاظ على مسافة التباعد المناسبة وفقا للإجراءات الاحترازية".

وأضاف: "أما المرحلة الرابعة فستشهد بدء النشاط التدريبي للرياضات متوسطة التلامس، وهي كرة اليد، وكرة السلة، ويسمح بممارسة الرياضة داخل الصالات المغلقة وصالات الجيم مع الحفاظ على مسافة التباعد، ومع البدء في المنافسات والمسابقات الرسمية مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية".

وأتم: "وأخيرا تأتي المرحلة الخامسة، ووهي مرحلة بدء المنافسات الرسمية، ومعسكرات الإعداد، وخلالها يُسمح بالرياضات الفردية التي تمارس في الصالات المغلقة، وصالات الجيم، مع الحفاظ على مسافة التباعد المقررة في الإجراءات الاحترازية، والالتزام بالتعليمات الوقائية اللازمة".

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