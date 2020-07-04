مدرب بورنموث: يونايتد اختلف تماما عن فريق الدور الأول.. تأثير برونو واضح

أثنى إيدي هاو المدير الفني لفريق بورنموث الإنجليزي على أداء مانشستر يونايتد في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم السبت.

يونايتد اكتسح بورنموث بخماسية مقابل هدفين في الجولة الـ 33 من الدوري الإنجليزي. (طالع التفاصيل)

وقال مدرب بورنموث: "فريق مانشستر يونايتد اليوم مُختلف تماما عن الفريق الذي واجهته في بداية الموسم".

وأوضح في تصريحاته عبر BT عقب المباراة "يونايتد أصبح أكثر إبداعا في خط الوسط بفضل تأثير برونو فيرنانديز".

وأضاف "تقدمنا في النتيجة أولا وهذا يجعلنا نشعر بخيبة أمل كبيرة عما انتهى عليه اللقاء".

وتابع "هدف جرينوود الرابع كان قاتلا، و الركلة الحرة كانت قاتلة (الهدف الخامس)".

وأكمل حديثه قائلا: "هذا هو الدوري الإنجليزي، أصعب دوري في العالم، إذا لم تكن في حالة جيدة جدا، فأنك ستعاني للغاية".

ووصل يونايتد للنقطة 55 في المركز الرابع بشكل مؤقت لحين نهاية الجولة، بينما تجمد رصيد بورنموث عند النقطة 27 في المركز قبل الأخير.

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