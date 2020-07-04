في مئوية فاردي.. ليستر يكتسح كريستال بالاس

اكتسح ليستر سيتي ضيفه كريستال بالاس بثلاثة أهداف دون رد على ملعب كينج باور، بالجولة 33 للدوري الإنجليزي.

كليتشي إهيانتشو سجل أولا، ثم أضاف الهداف جيمي فاردي هدفين آخرين.

ليرفع ليستر رصيده إلى 58 نقطة في المركز الثالث، بفارق 3 نقاط عن مانشستر يونايتد الرابع، وبفارق 4 نقاط عن تشيلسي الخامس صاحب المباراة الأقل.

فيما تجمّد رصيد كريستال بالاس عند 42 نقطة في المركز 13.

وشهدت المباراة وصول فاردي إلى هدفه رقم 100 في مسيرته بالدوري الإنجليزي الممتاز.

ليكون رابع لاعبي ليستر تحقيقا لهذا الرقم في تاريخ القسم الأول، والرقم 29 إجمالا على مستوى البريميرليج.

ليستر انتظر حتى الدقيقة 49 ليفتتح التسجيل بواسطة النيجيري إهيانتشو بعد تمريرة يوري تيليمانس.

قبل أن يحل دور فاردي في الدقيقة 77 بهدف بعد تمريرة هارفي بارنز.

ثم عاد بارنز ومرر كرة الهدف الثالث لـ فاردي في الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء.

ليرفع فاردي رصيده من الأهداف في الدوري هذا الموسم إلى 21 هدفا في صدارة الهدافين.

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