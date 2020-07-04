راشفورد بعد الخماسية: جرينوود إضافة كبيرة لنا

السبت، 04 يوليه 2020 - 18:25

كتب : FilGoal

جرينوود - مانشستر يونايتد ضد بورنموث

تغنى ماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد، بما يقدمه الشاب ماسون جرينوود مع الفريق الإنجليزي.

يونايتد اكتسح بورنموث بخماسية مقابل هدفين في الجولة الـ 33 من الدوري الإنجليزي. (طالع التفاصيل)

وقال راشفورد: "استمتعنا باللعب اليوم. لا يهم من يُسجل الأهداف طالما ننجح في التسجيل وحصد النقاط".

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وأضاف في تصريحاته عبر BT عقب المباراة "دائما ما تكون الأمور إيجابية للفريق عندما ينجح خط الهجوم في تسجيل الأهداف".

وتابع "جرينوود إضافة كبيرة لنا. يمكنه إنهاء الفرص بقدمه اليسرى واليمنى بنفس القوة".

وأشار "لا أريد أن أركز عليه كثيرا، فقط دعه يلعب كرة القدم وهو ما يفعله".

جرينوود صاحب الـ 18 عاما خريج أكاديمية يونايتد، سجل 15 هدفا هذا الموسم في كل البطولات.

ووصل يونايتد للنقطة 55 في المركز الرابع بشكل مؤقت لحين نهاية الجولة، بينما تجمد رصيد بورنموث عند النقطة 27 في المركز قبل الأخير.

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