مهاجم مانشستر يونايتد السابق ينتقد كين بشأن تصريحاته اللاذعة ضد دي خيا

انتقد دوايت يورك مهاجم مانشستر يونايتد السابق تصريحات روي كين التي هاجم خلالها ديفيد دي خيا عقب خطأه أمام توتنام.

قائد مانشستر يونايتد الأسبق هاجم حارس الشياطين الحمر واصفا إياه بأكثر حارس مبالغ فيه بالعالم (طالع التفاصيل).

يورك قال لصحيفة "ميرور" الإنجليزية عن روي كين: "لعبت معه ولعبت تحت قيادته كمدرب، وأعرف كيف يبدو، هو يقول ما يحب أن يقول، البعض يقبل والآخر لا".

وتابع "إن كلماته القاسية، أحيانا ما تكون مُبررة في بعض الأحيان، ولكن ربما الطريقة التي يتحدث بها كيف تصل للناس".

وأضاف "جميعنا نرتكب أخطاءً، لم يكن مثاليا عندما كان يلعب، ارتكب أخطاء طيلة مشواره، عليه أن يخفف من حدة حديثه قليلا".

وواصل "ربما كانت إحدى العيوب التي أدركتها في مسيرته الإدارية هي أن الطريقة التي يُظهر بها أسلوبه للاعبين قد تكون عنيفة قليلا".

وأكمل "دي خيا يعرف أنه ارتكب خطئا فادحا ضد توتنام. ولكن كلاعب سابق، يجب أن تكون حذرا".

وأردف "في نهاية المطاف، ارتكبت أخطاءً مماثلة على طول الطريق. ومع كين، يمكنك الضحك فقط عندما يقول تلك الأشياء".

واستدرك "لكنني أخشى أن أفكر إذا قال هذا النوع من الأشياء، كيف سيكون رد فعل اللاعبين في تلك الأيام، إن عقلية المدرسة القديمة، بريان كلوف، ورون أتكينسون، وربما حتى السير أليكس فيرجسون في مرحلة ما، تجعلك تضحك".

وأوضح "يمكن للاعبين في وقت سابق الرد على هذا النوع من التعليقات ويقول سأريكم، ولكن في العصر الحديث، تغيرت الأمور. إنها نفس الطريقة التي يتعامل بها وهو أمر مهم وهذه إحدى مشاكل كين. لا يعرف كيف يخبرك".

وأتم "لقد كان على حق بشأن خطأ دي خيا ، لكن ما قاله هو الذي جعل الناس يجلسون ويبدون استغرابهم".

ويلتقي مانشستر يونايتد مع بورنموث اليوم السبت في إطار الجولة الـ 33 من الدوري الإنجليزي.

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