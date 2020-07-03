خبر في الجول – تغير في وظائف الجهاز الفني للزمالك بعد انضمام عبد الرؤوف

الجمعة، 03 يوليه 2020 - 15:40

كتب : أحمد شوقي صلاح

أحمد عبد الرؤوف وأيمن عبد العزيز مدربا الزمالك

قرر نادي الزمالك، تصعيد أمير عبد العزيز لمنصب المدرب العام في الجهاز الفني للفريق على خلفية انضمام أحمد عبد الرؤوف.

وسيشغل أحمد عبد الرؤوف منصب المدرب، فيما تم تصعيد أمير عبد العزيز لمنصب المدرب العام رفقة باتريس كارتيرون المدير الفني الفرنسي للفريق.

وكان الزمالك قد أعلن انضمام أحمد عبد الرؤوف للجهاز الفني للفريق، خلفا لسامي الشيشيني الذي استقال من منصبه مؤخرا ورغم تمسك النادي بخدماته.

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وخضع عبد الرؤوف إلى المسحة الطبية رفقة لاعبي الفريق والجهاز الفني صباح اليوم الجمعة، على أن يجرون مسحة أخرى بعد 72 ساعة.

ويستعد الزمالك لاستئناف التدريبات استعدادا لعودة النشاط الكروي في الفترة المقبلة.

أحمد عبد الرؤوف (34 عاما) لعب لنادي الزمالك خلال الفترة من 2007 إلى 2010، قبل أن يعتزل كرة القدم عام 2018 في نادي المنصورة.

وسبق لعبد الرؤوف التواجد في الجهاز الفني لنادي الزمالك وقت تولي ميلوتين سيريدوفيتش "ميتشو" تدريب الفريق بداية الموسم الجاري.

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