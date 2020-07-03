لاعبو الزمالك يجرون المسحة الأولى لفيروس كورونا

أجرى لاعبو نادي الزمالك والجهاز الفني لفريق الكرة، المسحة الطبية الأولى لفيروس كورونا.

وقال محمد أسامة طبيب نادي الزمالك في تصريحات لموقع الزمالك "تم إجراء تحاليل للاطمئنان على صحة اللاعبين، واختبار سريع للأجسام المضادة، وكذلك المسحة الأولى PCR".

وأضاف "سنقوم بعمل قياسات طبية ستبدأ من الغد ولمدة 3 أيام، إذ سيتم تقسيم اللاعبين لمجموعات، وستكون القياسات بمدينة 6 أكتوبر بأحد المستشفيات".

وأتم "سيتم عمل المسحة الثانية خلال 72 ساعة".

وتواجد أمير مرتضى المشرف على قطاع كرة القدم مع اللاعبين خلال الخضوع للمسحة الطبية تحت إشراف محمد اسامة رئيس الجهاز الطبي بالفريق.

ويأتي خضوع لاعبي الزمالك للمسحة الطبية، تمهيدا لعودة الفريق للتدريبات استعدادا لاستئناف النشاط الرياضي في الفترة المقبلة.

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