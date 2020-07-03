أمير مرتضى يكشف موعد معسكر الزمالك وترحيب الجهاز الفني بموعد المنافسات الإفريقية

الجمعة، 03 يوليه 2020 - 14:42

كتب : إبراهيم رمضان

أمير مرتضى منصور - الزمالك

كشف أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك موعد عودة اللاعبين للتدريبات.

وقال أمير مرتضى: "سنقيم معسكرا مغلقا بعد إجراء المسحة الثانية للاعبين والاطمئنان على الجميع".

وأضاف عبر موقع الزمالك الرسمي "سنقوم بإجراء المسحة الثانية خلال 72 ساعة بعدها ينخرط الفريق في التدريبات الجماعية".

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وتابع "الفريق أجرى المسحة الأولى اليوم للاطمئنان على اللاعبين وسيتم بدءا من غدا إجراء قياسات طبية بأحد المستشفيات بالسادس من أكتوبر وسيتم تقسيم اللاعبين على مجموعات خلال 3 أيام".

وأوضح أمير ترحيب الجهاز الفني بموعد نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والذي يراه "مناسبا للفريق والذي يستعد بشكل قوي من أجل هذه المواجهة".

وأردف " الجهاز الفني يرحب بالأمر والقرار الذي اتخذه الاتحاد الإفريقي".

وأتم "سنعمل بقوة من خلال استعدادات خاصة سيقوم بها الجهاز الفني مع اللاعبين وهدفنا وتركيزنا هو الحصول علي البطولة وسنعمل خطوة بخطوة حتى الوصول لمنصة التتويج".

ويلتقي الزمالك مع الرجاء في نصف نهائي البطولة الإفريقية في سبتمبر المقبل.

وأشار تقرير مغربي أن الإمارات ستستضيف المرحلة النهائية من البطولة الإفريقية (طالع التفاصيل).

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