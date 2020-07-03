خبر في الجول – تحليل عواد يتحول لسلبي بانتظار مسحة أخرى لتأكيد شفاءه من كورونا

الجمعة، 03 يوليه 2020 - 14:32

كتب : إبراهيم رمضان

محمد عواد - الزمالك - إنبي

تحولت نتيجة تحليل محمد عواد حارس نادي الزمالك إلى سلبية تجاه فيروس كورونا، في انتظار تأكيد نتيجة المسحة الثانية.

محمد عواد

النادي : الزمالك

الزمالك

علم FilGoal.com من مصدر داخل نادي الزمالك، بأن محمد عواد أجرى تحليلا جديدا لفيروس كورونا مساء أمس الخميس، وظهرت نتيجتها سلبية في تطور في مرحلة شفاءه من المرض.

عواد سيستمر في العزل المنزلي لحين إجراء مسحة أخرى بعد عدة أيام لتأكيد اكتمال شفاءه من الفيروس، إذ أن بروتوكول العلاج يقتضي إجراء مستحتين لاحتمالية وجود خطأ في نتيجة المسحة الأولى.

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محمد عواد أعلن إصابته بفيروس كورونا قبل 10 أيام بعد إجراءه التحليل بشكل منفرد بعيدا عن نادي الزمالك.

يذكر أن لاعبي الزمالك خضعوا لمسحة طبية أولى اليوم الجمعة لفيروس كورونا في النادي، على أن يخضعوا لمسحة أخرى بعد 72 ساعة قبل بدء التدريبات مجددا.

صاحب الـ 27 عاما انضم لـ الزمالك في 2019 قادما من الإسماعيلي.

وشارك عواد في 11 مباراة مع الزمالك هذا الموسم، واهتزت شباكه 10 مرات.

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في الدوري الزمالك محمد عواد
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