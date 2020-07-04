تقرير: إيفرتون وأرسنال يتنافسان لضم ستونز

كشفت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية أن المدافع جون ستونز ليس سعيدا في مانشستر سيتي ويفكر في الرحيل الصيف الجاري.

إيفرتون الإنجليزي يأمل في استعادة مدافع مرة أخرى بعدما باعه لـ مانشستر سيتي مقابل 47 مليون جنيه إسترليني في 2016.

ويظهر أرسنال أيضا في الصورة لضم المدافع الذي يتبقى موسمين في تعاقده مع السماوي.

ولم يظهر ستونز مع جوارديولا منذ استئناف النشاط الرياضي بسبب معاناته من إصابة في الكاحل ويشغل إريك جارسيا البالغ 19 عاما مركز المدافع بدلا منه.

وخاض ستونز الموسم الجاري 20 مباراة فقط ويخشى على مستقبله بقميص منتخب إنجلترا في يورو 2021 المقبلة.

الدولي الإنجليزي البالغ 26 عاما توج بـ 8 ألقاب خلال 4 مواسم خلال 129 مباراة خاضها بقميص سيتي.

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