تقرير: فيرون ينتظر موقف تيفيز لضمه إلى إستوديانتيس

الجمعة، 03 يوليه 2020 - 17:20

كتب : FilGoal

كارلوس تيفيز - بوكا جونيورز - سوبر كلاسيكو - كوبا ليبرتادوريس

ينتظر نادي إستوديانتيس الأرجنتيني موقف كارلوس تيفيز النهائي مع بوكا جونيورز للتفاوض مع المهاجم المخضرم.

كارلوس تيفيز

النادي : بوكا جونيورز

الدولي البالغ 36 عاما صار لاعبا حرا بعد نهاية تعاقده مع بوكا جونيورز عقب المشاكل التي صاحبت تجديد تعاقده (طالع التفاصيل).

ويرغب إستوديانتيس الأرجنتيني بقيادة رئيسه خوان سيباستيان فيرون التعاقد مع تيفيز لمجاورة زميله السابق خافيير ماسكيرانو بعدما تزاملا سويا في وست هام الإنجليزي، وفقا لجريدة "أوليه" الأرجنتينية.

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فيرون سبق له أن لعب مع تيفيز وماسكيرانو في صفوف منتخب الأرجنتين بكأس العالم 2010.

التقرير واصل أن تيفيز يفكر في إعلان اعتزاله وقد يعود للتفاوض من جديد مع إدارة بوكا جونيورز بعدما هدأت الأمور مؤخرا.

ونتنظر باقي الفرق مستقبل تيفيز النهائي مع بوكا جونيورز الذي قد يتحدد في الأيام المقبلة لتحديد موقفها من اللاعب.

وسبق أن صرّح الأجنتيني بأنه قد يعود لـ وست هام الإنجليزي أو كورينثيانز البرازيلي من جديد.

تيفيز لعب لـ 3 فترات مع بوكا جونيورز وحقق 10 ألقابا بقميص الفريق وسجل 73 هدفا في 9 مواسم.

كما سجل كارليتوس هدف تتويج بوكا جونيورز في الجولة الأخيرة بلقب الدوري الأرجنتيني متفوقا على الغريم التقليدي ريفر بليت.

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