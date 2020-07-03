دجلة لـ في الجول: تعامل اتحاد الكرة مع الأهلي والزمالك سبب خراب الكرة "مش على راسهم ريشة"

شن محمد عبد الواحد مدرب وادي دجلة هجوما قويا على الأهلي والزمالك بصفتيهما أكبر الأندية المصرية، واصفا ما يتم من معاملة خاصة لهما بأنه "سبب خراب الكرة".

محمد عبد الواحد كشف أيضا خطة فريقه استعدادا لعودة الدوري في الفترة المقبلة.

وقال عبد الواحد في تصريحات لـFilGoal.com: "بدأنا تدريبات منذ يومين بعد المسحة التانية. اكتشفنا حالة مصابة بـ كورونا بين اللاعبين، وعزلناها".

وأضاف "صباح أمس كان التدريب على فترتين صباحا ومساء، وفي منتصف الشهر الجاري سننظم معسكرا في العين السخنة".

مدرب دجلة أكمل "بعد المعسكر سنحدد مبارياتنا الودية استعدادا للدوري، وسنركز بشكل أكبر على الجزء البدني".

وأوضح "اللاعبون فقدوا جزء كبيرا من الناحية البدنية بسبب الراحة الطويلة".

وأبدى عبد الواحد استيائه من فترة الإعداد القليلة، فقال "المدة ليست كافية للعودة. نحن نستعد لموسم ونصف بعد ثلاثة أشهر ونصف من الراحة السلبية".

ضد الأهلي والزمالك

عبد الواحد قال عن معاملة الأهلي والزمالك من قبل اتحاد الكرة "لم أكن أفضل إكمال الدوري لكنه بات أمرا واقعا، لكن لا مجال للحديث عن تأجيل المباريات بعد ذلك. الأندية الكبيرة هي من صنعت الأزمة الحالية. فترة طويلة ضاعت مننا في الدور الأول بسبب اعتراضات الكبار على مباريات لهم".

عبد الواحد واصل "الأهلي والزمالك (مش على راسهم ريشة ومش هم اللي هيحكموا الكورة). هما فريقان كبيران ببطولاتهما واسميهما، ولكن في جدول الدوري مثلهم مثل أي فريق".

وأتبع "لا مجال لتأجيل مباريات لهم مرة أخرى حتى لو سيشاركوا في بطولة قارية. ليلعبوا في إفريقيا وبعد يومين أو ثلاثة أيام يلعبون في الدوري بشكل عادي. ليس لنا دخل في ذلك".

مدرب وادي دجلة استرسل "ليس معقولا أن تٌضغط مباريات وادي دجلة بهذا الشكل ونحن في موقف صعب، وفريق آخر يريد تأجيل مباريات فتؤجل له".

وأتم "اتحاد الكرة يسير وراء الأندية الكبيرة وهذا سبب خراب الكرة في مصر. ليدبر الأهلي والزمالك أمرهما في الجدول. لا مجال للتأجيل، لو لن يتساويان بنا، فليلعبان في دوري بمفردهما".

اتحاد الكرة أعلن مساء أمس الخميس، استئناف مسابقة الدوري المصري بداية من يوم 7 أغسطس المقبل بخوض المؤجلات أولا.

النشاط الكروي في مصر متوقف منذ 14 مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا.

الأهلي في الصدارة بـ 49 نقطة من 17 مباراة، يليه المقاولون العرب بـ 33 نقطة من 18 مباراة ثم بيراميدز بـ 32 نقطة من 18 مباراة، ثم يأتي الزمالك بـ 31 نقطة من 16 مباراة.

في صراع الهبوط، يقبع نادي مصر في المركز الأخير بـ 11 نقطة من 17 مباراة، ويسبقه مصر للمقاصة بـ 14 نقطة من نفس عدد المباريات، بينما لعب دجلة 18 مباراة وجمع 15 نقطة، ولعب طنطا 18 مباراة وجمع 16 نقطة.

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