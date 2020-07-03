تيليجراف: ندومبيلي مقابل رامسي.. توتنام رفض صفقة تبادلية مع يوفنتوس

رفض توتنام الإنجليزي عرضا من يوفنتوس بإتمام صفقة تبادلية تقضي ضم الفرنسي تانجي ندومبيلي إلى صفوف السيدة العجوز مقابل الويلزي آرون رامسي في المقابل.

ووفقا لصحيفة "تيليجراف" الإنجليزية أبدى يوفنتوس اهتمامه بضم الفرنسي الذي صار خارج اهتمامات البرتغالي جوزيه مورينيو، إذ بدأ تحت قيادته 3 مباريات فقط أساسيا.

ويريد يوفنتوس أن يفتح الباب لرحيل رامسي الذي انضم في صفقة انتقال حر قادما من أرسنال ويحصل على راتب 400 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا لضم الفرنسي ليجاور البرازيلي أرتور.

وضم يوفنتوس أول صفقاته الصيفية بعد إبرام صفقة تبادلية مع برشلونة ضم على إثرها الفريق الإسباني، البوسني ميراليم بيانيتش.

ندومبيلي انضم لصفوف ليون في صيف 2019 مقابل 53.8 مليون جنيها استرلينيا كأكبر صفقة في تاريخ النادي اللندني.

الإصابات التي ضربت الفرنسي مع انتقاد جوزيه مورينيو جعله يبتعد عن المشاركات في موسمه الأول رفقة الديوك.

لاعب أولمبيك ليون الفرنسي خاض الموسم الجاري 28 مباراة سجل هدفين وصنع 4.

في المقابل شارك رامسي في 28 مباراة مع يوفنتوس هذا الموسم سجل 4 وصنع هدفا وخسر لقبي السوبر والكأس في إيطاليا.

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