تيليجراف: ندومبيلي مقابل رامسي.. توتنام رفض صفقة تبادلية مع يوفنتوس

الجمعة، 03 يوليه 2020 - 16:08

كتب : FilGoal

ندومبيلي ومورينيو

رفض توتنام الإنجليزي عرضا من يوفنتوس بإتمام صفقة تبادلية تقضي ضم الفرنسي تانجي ندومبيلي إلى صفوف السيدة العجوز مقابل الويلزي آرون رامسي في المقابل.

تانجوي ندومبيلي

النادي : توتنام هوتسبر

آرون رامسي

النادي : يوفنتوس

يوفنتوس
توتنام هوتسبر

ووفقا لصحيفة "تيليجراف" الإنجليزية أبدى يوفنتوس اهتمامه بضم الفرنسي الذي صار خارج اهتمامات البرتغالي جوزيه مورينيو، إذ بدأ تحت قيادته 3 مباريات فقط أساسيا.

ويريد يوفنتوس أن يفتح الباب لرحيل رامسي الذي انضم في صفقة انتقال حر قادما من أرسنال ويحصل على راتب 400 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا لضم الفرنسي ليجاور البرازيلي أرتور.

أخبار متعلقة
صاروخ رونالدو يزين فوز الشوط الثاني لـ يوفنتوس على جنوى لاتسيو يكرر ما فعله أمام فيورنتينا ضد تورينو ويواصل ملاحقة يوفنتوس بعد موسم من رحيله.. أليجري يصبح حرا بنهاية عقده مع يوفنتوس سكاي: بيرلو يتولى قيادة يوفنتوس تحت 23 عاما

وضم يوفنتوس أول صفقاته الصيفية بعد إبرام صفقة تبادلية مع برشلونة ضم على إثرها الفريق الإسباني، البوسني ميراليم بيانيتش.

ندومبيلي انضم لصفوف ليون في صيف 2019 مقابل 53.8 مليون جنيها استرلينيا كأكبر صفقة في تاريخ النادي اللندني.

الإصابات التي ضربت الفرنسي مع انتقاد جوزيه مورينيو جعله يبتعد عن المشاركات في موسمه الأول رفقة الديوك.

لاعب أولمبيك ليون الفرنسي خاض الموسم الجاري 28 مباراة سجل هدفين وصنع 4.

في المقابل شارك رامسي في 28 مباراة مع يوفنتوس هذا الموسم سجل 4 وصنع هدفا وخسر لقبي السوبر والكأس في إيطاليا.

طالع أيضا

تقرير مغربي يكشف الدولة المستضيفة لمباريات دوري الأبطال

خبر في الجول – تحليل عواد سلبي

حكيمي يوجه رسالة لـ ريال مدريد

العشري لـ في الجول: ليس أمامنا حلا آخر

دجلة لـ في الجول: تعامل اتحاد الكرة مع الأهلي والزمالك سبب خراب الكرة

ندومبيلي رامسي يوفنتوس توتنام
نرشح لكم
أخر الأخبار
شبكة راي: برشلونة يعرض جريزمان على يوفنتوس 11 دقيقة | أوروبا
تقرير: فيرون ينتظر موقف تيفيز لضمه إلى إستوديانتيس 26 دقيقة | أمريكا
فيديو في الجول - برشلونة 1992.. عام تحقيق الأحلام الكتالونية 51 دقيقة | أوروبا
خبر في الجول – 3 خيارات أمام الزمالك للمعسكر الداخلي ساعة | الدوري المصري
تقرير: ميليك قال نعم لـ يوفنتوس ساعة | أوروبا
تيليجراف: ندومبيلي مقابل رامسي.. توتنام رفض صفقة تبادلية مع يوفنتوس ساعة | الدوري الإنجليزي
نادر شوقي لـ في الجول: عقبة تٌعطل احتراف "ليلة" في ماديرا.. وعرض من سيمبا لـ والتر ساعة | الدوري المصري
نايكي تسحب قمصان برشلونة من المتاجر بسبب تلاشي الألوان ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قناة الزمالك: أحد أهم اللاعبين في الكرة المصرية وقع للنادي.. الصفقة تمت 2 الزمالك يؤجل اجتماعه الطارئ "بسبب تطورات جديدة في المهزلة" 3 10 قرارات رسمية من الزمالك.. عودة التدريبات ومعسكرين مغلقين وتجديد تعاقد لاعبين 4 حوار – صلاح: لم أتشبع بالبطولات.. وهذا أفضل لاعب في ليفربول وسر علاقتي مع أبو تريكة
قد ينال إعجابك