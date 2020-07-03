سكاي: دورتموند يضم موهبة برمنجهام الصاعدة

الجمعة، 03 يوليه 2020 - 13:15

كتب : FilGoal

جود بيلينجام لاعب برمنجهام فورست

كشف فابريزيو رومانو الصحفي الموثوق بشبكة "سكاي سبورتس" عن اقتراب جود بيلينجام لاعب فريق برمنجهام سيتي من الانضمام إلى بوروسيا دورتموند.

وحسب رومانو، فإن بوروسيا دورتموند سيضم الموهبة الإنجليزية صاحب الـ17 عاما، مقابل 23 مليون يورو.

اللاعب سيوقع عقود انتقاله إلى بوروسيا دورتموند، بعقد يمتد إلى عام 2025.

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جود بيلينجام شارك هذا الموسم في 38 مباراة رفقة برمنجهام سيتي. سجل فيهم أربعة أهداف وصنع ثلاثة آخرين.

وسيعد بيلينجام هو ثاني صفقات دورتموند للموسم المقبل بعد التوقيع مع توماس مونييه ظهير أيمن باريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر.

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جودي بيلينجهام لاعب نوتنجهام فورست بوروسيا دورتموند
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