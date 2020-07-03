برشلونة يعلن إصابة أومتيتي

أعلن نادي برشلونة الإسباني إصابة الفرنسي صامويل أومتيتي مدافع الفريق بعدما شعر بمشاكل في الركبة اليسرى.

ولن يشارك اللاعب في التدريبات وسيتحدد لاحقا موعد عودته وفقا لموقع الفريق الكتالوني الرسمي.

إصابة أومتيتي تهدده بالغياب عن مواجهة فياريال المقرر إقامتها يوم الأحد المقبل ضمن مباريات الجولة الـ 33 من الدوري الإسباني.

وظهر المدافع الفرنسي في 18 مباراة الموسم الجاري في جميع المسابقات وكان ظهوره الأخير بقميص البلاوجرانا أمام سيلتا فيجو والذي انتهى بالتعادل 2-2.

الفرنسي البالغ 26 عاما غاب عن فريقه 10 مباريات هذا الموسم بسبب الإصابة فقط.

وظهر أومتيتي منذ انضمامه لـ برشلونة في 116 مباراة سجل هدفين وصنع هدفا وحيدا.

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