حوار – محمد فخري: أتعلم من كل لاعب ومدرب في الأهلي لتثبيت أقدامي.. وصلاح مثل أعلى

الجمعة، 03 يوليه 2020 - 12:22

كتب : حسام نور الدين

تدريب الأهلي يوم 30 يونيو

عبر محمد فخري لاعب الأهلي الصاعد، عن سعادته البالغة بتصعيده للمشاركة الجماعية مع الفريق والتواجد مع اللاعبين الكبار والمشاركة في التدريبات الجماعية.

وقال محمد فخري في تصريحات لموقع الأهلي: "وجود لاعبين داخل صفوف الفريق من الجيل ‏الحالي سبق لهم اللعب في قطاع الناشئين بالنادي، يعد أكبر دافع وحافز لتشجيعي في الوصول للمستوى ‏الذي وصلوا إليه، والتمسك بفرصة المشاركة المستمرة مع الفريق الأول، خاصة أن تألق هؤلاء اللاعبين جعل ‏الجميع؛ سواء جهاز فني أو جماهير ينظرون بتفاؤل كبير إلى اللاعب الذي يتم تصعيده".

وأضاف "سامي قمصان المدرب المساعد بالجهاز الفني، يتحدث معي بشكل دائم لتحفيزي ‏خلال التدريبات ويطالبني بتخطي أي صعوبات في الفترة الحالية. هذه الكلمات تعد أفضل دافع لي، خاصة أن قمصان كان يتابعني منذ أن كنت لاعبا في صفوف غزل المحلة".

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فخري أوضح "حرصت على تنفيذ برنامج تدريبي خلال فترة توقف ‏النشاط بالتنسيق والمتابعة المستمرة من عمرو أنور المدير الفني لفريق 99 بالنادي، فطموحي في ‏الفترة الحالية ينصب على تثبيت أقدامي مع الفريق الأول، الذي سيكون نقطة انطلاق لمرحلة ‏جديدة في مشواري الكروي والتواجد مع المنتخب".

وواصل "تلقيت عروضا خلال الانتقالات الشتوية الماضية، ‏ولكنها تعطلت في اللحظات الأخيرة،، لكنني متفائل بالمرحلة المقبلة بعد عودة النشاط من ‏جديد".

ناشئ الأهلي أكم "النادي يتبع كافة الإجراءات الاحترازية، ويجب أن ‏نتعايش مع الظروف الحالية من خلال التدريبات اليومية واستئناف البطولات على غرار ما حدث ‏في العديد من الدول الأوروبية".

واسترسل "بطولة إفريقيا هي الهدف الأكبر للأهلي، والتحدي الأصعب للجيل الحالي القادر على ‏تحقيق حلم الجماهير بالعودة من جديد إلى منصات التتويج الإفريقية، خاصة أن الفريق يسير بخطوات ‏ثابته نحو تحقيق هذا الحلم".

فخري يرى في محمد صلاح نجم منتخب مصل مثل أعلى له، فقال "محمد صلاح اجتهد ‏ووضع أمامه هدفا منذ الصغر، وأصبح مثلا أعلى للأجيال الحالية، خاصة أنه واجه تحديات وصعاب كبيرة وتغلب عليها في بداية مشواره إلى أن أصبح أحد أهم اللاعبين في أوروبا ‏والعالم".

وأتم "طموحي كبير داخل الأهلي، ولدي الرغبة ‏في تثبيت أقدامي مع الفريق الأول، وأسعى إلى تحقيق هذا الحلم بكل قوة من خلال التدريبات اليومية ‏والالتزام بكافة النصائح والتوجيهات؛ سواء من اللاعبين الكبار أو الجهاز الفني".

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