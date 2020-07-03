تقرير: إنتر يبدأ التفاوض لضم ظهير تشيلسي

يواصل إنتر سعيه لتعزيز خطط كونتي في الصيف المقبل ويسعى لتأمين مركز الظهير الأيسر بعد ضم المغربي أشرف حكيمي.

وبدأ إنتر مفاوضاته من أجل ضم الدولي الإيطالي إيمرسون باليمري من صفوف تشيلسي الإنجليزي.

ووفقا لشبكة "سكاي سبورتس" الإيطالية فأن كونتي يريد ضم إيمرسون في مركز الظهير المتقدم.

ولم يتقدم إنتر وفقا للتقرير بعرض رسمي، لكن مسؤولو النيراتزوري بدأوا التفاوض مع اللاعب البالغ 25 عاما.

وانضم إيمرسون قادما من روما في يناير 2018 إلى تشيلسي مقابل 20 مليون يورو إبان تولي كونتي مهمة البلوز التدريبية.

ومنذ ذلك الحين خاض صاحب الأصول البرازيلية 53 مباراة خلال موسمين ونصف، دون أن ينجح في حجز مقعدا أساسيا على حساب الإسباني ماركوس ألونسو بصفوف الفريق اللندني.

ويضم إنتر في صفوفه الموسم الجاري كل من أشلي يونج وكريستيانو بيراجي في الجهة اليسرى قادمين على سبيل الإعارة من مانشستر يونايتد وفيورنتينا على الترتيب.

ويتواجد أيضا الغاني كواداو أسامواه في صفوف الفريق لكنه لا يحظى بفرصة المشاركة تحت قيادة كونتي هذا الموسم.





























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