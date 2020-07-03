جهاز الإسماعيلي يحدد برنامج تدريبي تمهيدي لمدة 10 أيام

الجمعة، 03 يوليه 2020 - 10:43

كتب : ياسر الشريف

ديديه جوميز - مدرب الإسماعيلي

وضع الجهاز الفني لنادي الإسماعيلي، برنامجا تدريبيا يستمر لمدة ١٠ أيام للفريق.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الجهاز الفني اعتبر إن البرنامج ليس نهائيا، ومن الممكن تغييره أو إضافة تعديلات عليه طبقا لما تراه إدارة النادي بعد التعرف على نتائج المسحة الأولى التى أجراها اللاعبين والجهاز الفنى لاكتشاف فيروس كورونا.

ومن المنتظر أن يتم وضع البرنامج بما يضمه من عدد من المباريات الودية بعد الاستقرار النهائي على انطلاق التدريبات وفقا لنتائج المسحة.

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جهاز الإسماعيلي حدد مساء غد السبت، موعدا لانطلاق تدريبات الفريق.

اتحاد الكرة حدد يوم 7 أغسطس المقبل موعدا لاستئناف مسابقة الدوري المصري، بداية من المباريات المؤجلة أولا.

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