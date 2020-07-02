جوارديولا يتحدى الجميع: الموسم المقبل سيكون قصة مختلفة

"أنا سعيد جدا لعبنا مباراة جيدة" هكذا علق بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي على انتصار فريقه الكبير على ليفربول برباعية دون رد.

انتصار سيتي جاء في ملعبه الاتحاد في إطار الجولة 32 من الدوري الإنجليزي على البطل المتوج بلقب المسابقة قبل أسبوع.

وقال جوارديولا عقب المباراة لشبكة "بي إن سبورتس" الإنجليزية: "الآن نستعد للقاء أرسنال في نصف نهائي كأس الاتحاد ونريد التأهل للنهائي".

وواصل "كذلك أمامنا مباراة هامة ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا".

وأتم جوارديولا تصريحاته المقتضبة "الموسم الحالي افتقدنا الثبات فقط، الموسم المقبل سيكون قصة مختلفة".

وفقد سيتي لقب الدوري الموسم الجاري بعد موسمين توج به وظفر خلال الموسم الجاري بكأس الدرع الخيرية وكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

ويحتل سيتي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق 20 نقطة كاملة عن ليفربول المتصدر.

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