أبو تريكة: هناك شيء يُدعى "برستيج" البطل.. ما حدث جرس إنذار لكلوب

انتقد محمد أبو تريكة أيقونة الكرة المصرية أداء ليفربول في مباراته ضد مانشستر سيتي والتي انتهت بفوز الأخير برباعية دون رد في ملعب الاتحاد في الجولة 32 من الدوري الإنجليزي اليوم الخميس.

وقال أبو تريكة في تحليله للقاء عبر شبكة "بي إن سبورتس" عقب المباراة: "ليفربول لعب جيدا أول 20 دقيقة ثم سيطر مانشستر سيتي على اللقاء لـ70 دقيقة وارتكب ليفربول أخطاء كثيرة".

وأضاف "هناك شيء يُدعى برستيج البطل ومن العيب أن يخسر بطل الدوري بتلك الطريقة وهذا جرس إنذار كبير لكلوب".

وواصل "أولوية كلوب هي تدعيم قلب الدفاع وجلب كاليدو كوليبالي من نابولي، هو حجته أن الجودة الأعلى من اللاعبين متواجدة في فريقه بل بالعكس في سوق الانتقالات هناك جودة عالية متوفرة".

وتابع "كلوب ترك تيمو فيرنر ينتقل لتشيلسي بحجة أن الثلاثي الهجومي لديه جيد بل بالعكس يجب أن يجعلهم يستقيظوا بضم لاعب آخر جيد، الفرق الأخرى لن تترك كلوب ينعم بما فعله الموسم الحالي في الموسم المقبل".

وأوضح "مانشستر سيتي سيتحسن وتشيلسي ومانشستر يونايتد يتحسنان كذلك، إن ظللت مكانك فستعاني".

وأردف "كلوب يجب أن يضم قلب دفاع ومهاجم وعليه ألا يرتكب أخطاء الماضي مع بروسيا دورتموند وأن يركز على العامل الذهني مع اللاعبين".

وأتم أبو تريكة حديثه "أثناء فرحة الانتصار تلقى ليفربول درسا قاسيا يجب أن ينتبه كلوب له ويأخذ دروسا للاعبيه منه".

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